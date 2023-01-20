Жодному представнику України не вдалося пробитися до четвертого кола Australian Open

Три українки програли у третьому раунді.

Жодному представнику України не вдалося пробитися до четвертого кола Australian Open
Костюк програла Пегулі
© usopen.org

Усі українські спортсмени завершили свої виступи в одиночному розряді Australian Open-2023.

У п'ятницю, 20 січня, у третьому колі турніру Марта Костюк програла Джесіці Пегулі – 0:6, 2:6, Ангеліна Калініна поступилася Барборі Крейчиковій – 2:6, 3:6, а Катерина Байндль була слабшою за Олену Остапенко – 3:6, 0:6.

Раніше Леся Цуренко на старті турніру програла Кароліні Муховій – 2:6, 1:6, Даяна Ястремська у першому колі зазнала поразки від Олени Остапенко – 4:6, 2:6, а єдиний представник України серед чоловіків Олексій Крутих також завершив змагання у першому колі, програвши Дієго Шварцману - 4:6, 7:6, 3:6, 6:7.

Таким чином, жодному представнику України не вдалося пробитися до четвертого раунду в одиночній сітці.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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