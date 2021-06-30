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2021-06-30
Стали известны пары 1/4 финала Евро-2020
Украина сыграет с Англией.
Фото: Football24
Матчем сборных Украины и Швеции (2:1) завершилась программа 1/8 финала Евро-2020.
1/8 финала.
- Уэльс - Дания 0:4
- Италия - Австрия 2:1 (д.в.)
- Нидерланды - Чехия 0:2
- Бельгия - Португалия 1:0
- Хорватия - Испания 3:5 (д.ч.)
- Франция - Швейцария 3:3 (4:5 по пен)
- Англия - Германия 2:0
Таким образом, определились четвертьфинальные дуэты.
Пятница, 2 июля
- 1: Швейцария - Испания (Санкт-Петербург, 19:00)
- 2: Бельгия - Италия (Мюнхен, 22:00)
Суббота, 3 июля
- 3: Чехия - Дания (Баку, 19:00)
- 4: УКРАИНА - АНГЛИЯ (Рим, 22:00)
1/2 финала.
Вторник, 6 июля
- 1: победитель полуфинала 2 - победитель полуфинала 1 (Лондон, 22:00)
Среда, 7 июля
- 2: победитель полуфинала 4 - победитель полуфинала 3 (Лондон, 22:00)
Финал.
Воскресенье, 11 июля (Лондон, 22:00).