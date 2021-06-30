Стали известны пары 1/4 финала Евро-2020

Украина сыграет с Англией.

Фото: Football24

Матчем сборных Украины и Швеции (2:1) завершилась программа 1/8 финала Евро-2020.

1/8 финала.

  • Уэльс - Дания 0:4
  • Италия - Австрия 2:1 (д.в.)
  • Нидерланды - Чехия 0:2
  • Бельгия - Португалия 1:0
  • Хорватия - Испания 3:5 (д.ч.)
  • Франция - Швейцария 3:3 (4:5 по пен)
  • Англия - Германия 2:0

Таким образом, определились четвертьфинальные дуэты.

Пятница, 2 июля

  • 1: Швейцария - Испания (Санкт-Петербург, 19:00)
  • 2: Бельгия - Италия (Мюнхен, 22:00)

Суббота, 3 июля

  • 3: Чехия - Дания (Баку, 19:00)
  • 4: УКРАИНА - АНГЛИЯ (Рим, 22:00)

1/2 финала.

Вторник, 6 июля

  • 1: победитель полуфинала 2 - победитель полуфинала 1 (Лондон, 22:00)

Среда, 7 июля

  • 2: победитель полуфинала 4 - победитель полуфинала 3 (Лондон, 22:00)

Финал.

Воскресенье, 11 июля (Лондон, 22:00).

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