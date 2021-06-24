12 роSSийских штангистов, среди которых чемпионы мира и Европы, получили многолетние дисквалификации за допинг

Трэш-лист может быть увеличен.

12 роSSийских штангистов, среди которых чемпионы мира и Европы, получили многолетние дисквалификации за допинг
Фото: httprusathletics.info

12 роSSийских штангистов получили многолетние дисквалификации за употребление допинга, по еще восьми спортсменам ведутся разбирательства, сообщает championat.com со ссылкой на отчет о нарушениях антидопинговых правил в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), опубликованном Международным агентством допинг-тестирования (ITA).

В отчете представлены результаты расследований с 2009 по 2019 год.

Среди дисквалифицированных оказались: двукратный чемпион мира и Европы, бронзовый призер Олимпиады в категории свыше 105 кг Руслан Албегов, двукратный чемпион Европы Олег Чен (69 кг), Егор Климонов (96 кг), чемпионка мира и Европы Тима Туриева (63 кг), двукратный чемпион Европы Давид Беджанян (105 кг), Чингиз Могушков (свыше 105 кг), чемпион Европы Адам Малига (94 кг), Магомед Абуев (свыше 105 кг) и Юлия Коновалова (75 кг) дисквалифицированы на четыре года, трехкратная чемпионка мира Надежда Евстюхина (75 кг) - на два года, Максим Шейко и Дмитрий Лапиков (оба - 105 кг) - на шесть и восемь лет соответственно.

Разбирательства ведутся по двукратному чемпиону Европы Андрею Деманову (105 кг), Ринату Кирееву (94 кг), Арсену Бораганову (77 кг), Феликсу Галибекову (62 кг), чемпионки мира Светланы Шимковой (69 кг), Татьяны Алеевой (63 кг), Екатерины Катиной (96 кг) и олимпийской чемпионки, трехкратной чемпионки мира и шестикратной чемпионки Европы Оксаны Сливенко (69 кг).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На матче сборной Украины в Бухаресте фаны вывесили баннер против ЛуческуНа матче сборной Украины в Бухаресте фаны вывесили баннер против Луческу
Ярмоленко против Роналду и Погба: Андрей поставил спонсорские напитки в кадр во время пресс-конференции
"Барселона" нашла оригинальный способ обойти финансовый fair play"Барселона" нашла оригинальный способ обойти финансовый fair play
Сегодня определится судьба сборной Украины на Евро-2020Сегодня определится судьба сборной Украины на Евро-2020
Вчерашний игровой день на Евро-2020 стал рекордным по количеству голов за всю историю турнира
Блок рекламы


Похожие новости
Вторая ракетка Украины оправдана по делу о применении допингаВторая ракетка Украины оправдана по делу о применении допинга
Украина завоевала дебютную медаль на чемпионате мира-2021 по дзюдоУкраина завоевала дебютную медаль на чемпионате мира-2021 по дзюдо
Печень не выдержала: экс-чемпион мира отправил в болезненный нокаут проспектаПечень не выдержала: экс-чемпион мира отправил в болезненный нокаут проспекта
Украинский многократный чемпион Европы по тяжелой атлетике обвиняется в попытке подкупа допинг-офицеровУкраинский многократный чемпион Европы по тяжелой атлетике обвиняется в попытке подкупа допинг-офицеров
Украинские лучники завоевали первую за 5 лет медаль чемпионата ЕвропыУкраинские лучники завоевали первую за 5 лет медаль чемпионата Европы
УАФ определила место проведения отборочного матча чемпионата мира против сборной Франции. ФутболУАФ определила место проведения отборочного матча чемпионата мира против сборной Франции. Футбол
У Украины вероятность меньше процента выиграть Евро-2020: The Analyst определил главных фаворитов чемпионата ЕвропыУ Украины вероятность меньше процента выиграть Евро-2020: The Analyst определил главных фаворитов чемпионата Европы
Киеву доверили принять юниорский чемпионат мира-2021 по прыжкам в водуКиеву доверили принять юниорский чемпионат мира-2021 по прыжкам в воду
Украина завоевала "золото" и "серебро" чемпионата Европы в скоростной стрельбе в микстеУкраина завоевала "золото" и "серебро" чемпионата Европы в скоростной стрельбе в миксте
В УЕФА ответили на информацию о решении Дании не допускать на матч Евро-2020 роSSийских болельщиков. ФутболВ УЕФА ответили на информацию о решении Дании не допускать на матч Евро-2020 роSSийских болельщиков. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости