Вчерашний игровой день на Евро-2020 стал рекордным по количеству голов за всю историю турнира

Итоговый день группового этапа Евро-2020 принес рекордный показатель голов за всю историю проведения Евро.

18 - Today's four games at EURO 2020 saw a total of 18 goals scored; the most on a single day in the history of the competition. Frenzy. #EURO2020 pic.twitter.com/1V3VzgCBoq — OptaJoe (@OptaJoe) June 23, 2021

В 4 матчах было забито 18 голов, или 4,5 гола за матч.

В группе Е в поединках Испания - Словакия и Швеция - Польша забили по 5 мячей, соответственно 5:0 и 3:2.

Также удалось результативно провести свои игры участникам квартета F: матчи Германия - Венгрия и Португалия - Франция завершились с одинаковым счетом - 2:2.

Напомним, сборная Украины впервые в своей истории прошла в плей-офф Евро.

За право сыграть в четвертьфинале подопечные Андрея Шевченко поспорят в ближайший вторник в Глазго с командой Швеции.