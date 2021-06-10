В матче Венгрия - Ирландия зрители освистали ирландских футболистов, которые встали на одно колено

В Венгрии не в почете движение Black Lives Matter.

Фото: instagram.com/photoreti

Сборная Венгрии контрольным поединком в Будапеште против команды Ирландии (0:0) завершила подготовку к Евро-2020.

Стадион "Ференц Суса" посетили 13 500 болельщиков, которые стали соучастниками очередного скандального конфуза, связанного с движением Black Lives Matter перед матчем.

Перед стартовым свистком ирландские футболисты традиционно для британских команд встали на одно колено в знак солидарности с движением.

В свою очередь, венгры остались равнодушны к BLM. Только капитан венгерской сборной Акош Кечке указал пальцем на капитанскую повязку с надписью Respect (уважение), считая, что этого достаточно.

Фото: instagram.com/photoreti

Болельщики на трибунах встретили это действо оглушительным свистом - нетрудно догадаться, что он был направлен в адрес гостей.

Ирландцы были шокированы этим жестом хозяев.

"Весь стадион освистывал нас, когда мы стояли на коленях. Это очень неприятно. Подобная акция направлена на искоренение расизма из общества, это благое дело. Если честно, мы не ожидали такой реакции", - заявил темнокожий нападающий сборной Ирландии Адам Гайда.

Еще более был недипломатичен главный тренер ирландской команды Стивен Кенни.

"Это плохая новость для Венгрии как для страны-организатора Евро. Мы ожидали поддержки, а не такой реакции. Я благодарен своим игрокам за акцию перед матчем. То, что нас освистали, - просто непостижимо", - выразил свое удивление и возмущение коуч.

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