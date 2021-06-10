УЗ попросила Усика не фотографироваться на железнодорожных путях

"Александр, среди железнодорожников тоже много Ваших фанов, но правила важно соблюдать".

В АО "Укрзализныця" призвали украинского боксера Александра Усика больше не фотографироваться на железнодорожных путях.

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Об этом сообщила пресс-служба компании в фейсбуке.

"На этот раз известный боксер Александр Усик/Usyk, видимо, забыл о правилах поведения на объектах железной дороги и сел на рельсы ради оригинальной фотографии для соцсетей. Александр, среди железнодорожников тоже много Ваших фанов, но правила важно соблюдать. Берегите себя и нервы машинистов!", - говорится в сообщении.

В УЗ призвали известного боксера больше не нарушать правила, "быть примером для своих поклонников".

"Искренне желаем успешной подготовки к бою с Джошуа. И пусть кулаки будут такими же крепкими, как рельсы Укрзализныци", - подытожили в компании.

Напомним, дата поединка Усика и Джошуа до сих пор не определена.