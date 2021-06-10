УЗ попросила Усика не фотографироваться на железнодорожных путях

"Александр, среди железнодорожников тоже много Ваших фанов, но правила важно соблюдать".

В АО "Укрзализныця" призвали украинского боксера Александра Усика больше не фотографироваться на железнодорожных путях.

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Об этом сообщила пресс-служба компании в фейсбуке.

"На этот раз известный боксер Александр Усик/Usyk, видимо, забыл о правилах поведения на объектах железной дороги и сел на рельсы ради оригинальной фотографии для соцсетей. Александр, среди железнодорожников тоже много Ваших фанов, но правила важно соблюдать. Берегите себя и нервы машинистов!", - говорится в сообщении.

В УЗ призвали известного боксера больше не нарушать правила, "быть примером для своих поклонников".

"Искренне желаем успешной подготовки к бою с Джошуа. И пусть кулаки будут такими же крепкими, как рельсы Укрзализныци", - подытожили в компании.

Напомним, дата поединка Усика и Джошуа до сих пор не определена.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский многократный чемпион Европы по тяжелой атлетике обвиняется в попытке подкупа допинг-офицеровУкраинский многократный чемпион Европы по тяжелой атлетике обвиняется в попытке подкупа допинг-офицеров
Вслед за УЕФА, отреагировали на новую форму сборной Украины и в ФИФА. ФутболВслед за УЕФА, отреагировали на новую форму сборной Украины и в ФИФА. Футбол
Мейвезер не смог победить блогера в выставочном поединкеМейвезер не смог победить блогера в выставочном поединке
Печень не выдержала: экс-чемпион мира отправил в болезненный нокаут проспектаПечень не выдержала: экс-чемпион мира отправил в болезненный нокаут проспекта
В беге на 10 000 метров побит мировой рекорд
Блок рекламы


Похожие новости
Промоутер Усика привел цифры предварительного распределения гонораров от боя с ДжошуаПромоутер Усика привел цифры предварительного распределения гонораров от боя с Джошуа
WBO официально санкционировала чемпионский поединок Джошуа и УсикаWBO официально санкционировала чемпионский поединок Джошуа и Усика
Промоутер Усика прокомментировал решение арбитража обязать Фьюри провести третий бой против Уайлдера до сентябряПромоутер Усика прокомментировал решение арбитража обязать Фьюри провести третий бой против Уайлдера до сентября
Промоутер Усика озвучил крайнюю дату объявления боя Джошуа - ФьюриПромоутер Усика озвучил крайнюю дату объявления боя Джошуа - Фьюри
Промоутер Усика заявил, что не представляет, где состоится бой Усик - Джойс и состоится ли вообщеПромоутер Усика заявил, что не представляет, где состоится бой Усик - Джойс и состоится ли вообще
Бой Усика с Джойсом будет за пояс чемпиона WBOБой Усика с Джойсом будет за пояс чемпиона WBO
Команды Усика и Джойса не договорились о бое - состоятся торгиКоманды Усика и Джойса не договорились о бое - состоятся торги
WBO отодвинула Усика и одобрила бой Джошуа и ФьюриWBO отодвинула Усика и одобрила бой Джошуа и Фьюри
Бывший тренер Усика назвал причину прекращения сотрудничества с боксеромБывший тренер Усика назвал причину прекращения сотрудничества с боксером
Стал известен новый, интересный поворот в саге о чемпионском бое Усика в хэвивейтеСтал известен новый, интересный поворот в саге о чемпионском бое Усика в хэвивейте
Последние новости
Подгружаем последние новости