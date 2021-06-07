Украинский многократный чемпион Европы по тяжелой атлетике обвиняется в попытке подкупа допинг-офицеров

Дмитрий Чумак пока отстранен от соревнований.

Украинский многократный чемпион Европы по тяжелой атлетике обвиняется в попытке подкупа допинг-офицеров
Дмитро Чумак
Фото: НОК

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) обвинило украинского тяжеловеса, трехкратного чемпиона Евопы Дмитрия Чумака и его тренера Михаила Мацеха в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Международной федерации тяжелой атлетики.

Чумаку предъявлены обвинения в уклонении от сдачи пробы и отказе от прохождения допинг-контроля, а также в фальсификации или попытке фальсификации любой части допинг-контроля.

ITA утверждает, что 6 мая во время тестирования вне соревнований Чумак отказался предоставить образец допинг-пробы, а также попытался подкупить сотрудников допинг-контроля. Мацех помог спортсмену в совершении нарушения.

Спортсмен и наставник временно отстранены от соревнований до завершения расследования.

В свою очередь, украинский тяжеловес прокомментировал свое временное отстранение от соревнований.

"Самая коррумпированная организация в мире ITA обвинила меня в нарушении антидопинговых правил. При этом допинг не нашли. Еще приписали попытку подкупа. Так и живем", - написал Чумак в Instagram.

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