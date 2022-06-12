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2022-06-12
UFC 275: чех Прохазка отобрал титул чемпиона у бразильца Тейшейры
Пояс в полутяжелом весе сменил владельца.
Прохазка - новый чемпион в полутяжелом весе (фото - UFC)
В Сингапуре состоялся турнир UFC 275, главным событием которого стал бой между обладателем пояса чемпиона в полутяжелом весе Гловером Тейшейрой и чешским претендентом Иржи Прохазкой.
Поединок завершился досрочно в пятом раунде, когда Прохазка провел удушающий прием и стал новым чемпионом дивизионе.
?— UFC (@ufc)
@JIRI_BJPGETS THE SUBMISSION IN THE FINAL SECONDS!!! WE HAVE A NEW CHAMPION!!! #UFC275 pic.twitter.com/A2v5S1YCTS June 12, 2022
42-летний Тейшейра потерпел восьмое поражение в карьере при 33 победах. 29-летний Прохазка имеет на счету 30 побед при двух поражениях и одном ничейном результате.
Данил Слесь, ZN.ua