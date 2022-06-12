UFC 275: чех Прохазка отобрал титул чемпиона у бразильца Тейшейры

В Сингапуре состоялся турнир UFC 275, главным событием которого стал бой между обладателем пояса чемпиона в полутяжелом весе Гловером Тейшейрой и чешским претендентом Иржи Прохазкой.

Поединок завершился досрочно в пятом раунде, когда Прохазка провел удушающий прием и стал новым чемпионом дивизионе.

? @JIRI_BJP GETS THE SUBMISSION IN THE FINAL SECONDS!!! WE HAVE A NEW CHAMPION!!! #UFC275 pic.twitter.com/A2v5S1YCTS — UFC (@ufc) June 12, 2022

42-летний Тейшейра потерпел восьмое поражение в карьере при 33 победах. 29-летний Прохазка имеет на счету 30 побед при двух поражениях и одном ничейном результате.