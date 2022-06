UFC 275: чех Прохазка отобрал титул чемпиона у бразильца Тейшейры

В Сингапуре состоялся турнир UFC 275, главным событием которого стал бой между обладателем пояса чемпиона в полутяжелом весе Гловером Тейшейрой и чешским претендентом Иржи Прохазкой.

Поединок завершился досрочно в пятом раунде, когда Прохазка провел удушающий прием и стал новым чемпионом дивизионе.