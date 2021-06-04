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2021-06-04
У Украины вероятность меньше процента выиграть Евро-2020: The Analyst определил главных фаворитов чемпионата Европы
Фаворит - чемпионы мира.
Фото: theanalyst.com
Авторитетный аналитический портал The Analyst провел анализ всех национальных сборных, вышедших на Евро-2020, и определил вероятность той или иной сборной одержать победу в турнире.
Фаворитом выступают действующие чемпионы мира французы, вероятность победы которых оценивают в 20,5%.
Немного отстали бельгийцы (15,7%) и испанцы (11,3%).
Действующие чемпионы Европы португальцы, с вероятностью 9,6%, расположились на 5-й строчке.
Одни из фаворитов англичане - только девятые - 5,2%.
В команду Андрея Шевченко мало кто верит - 0,8% и 15-е место.
Фото: theanalyst.com