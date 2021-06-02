"Динамо" продлило контракт Луческу

Румын останется в Киеве как минимум до 2023 года.

"Динамо" продлило контракт Луческу
Ігор Суркіс і Мірча Луческу
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Мирча Луческу продолжит работать с "Динамо" минимум два ближайших сезона, сообщила клубная пресс-служба.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис и главный тренер команды согласовали опцию продления контракта с наставником до лета 2023 года.

В прошлом году румынский специалист подписал с "Динамо" контракт по системе 2+1. В первом же сезоне Мирча выиграл с "бело-синими" все внутренние трофеи - чемпионский титул, Кубок и Суперкубок Украины.

"Мы полностью доверяем "Мистеру" и его стратегии развития. Мирча Луческу не только тренер-победитель, он - специалист, который развивает игроков и помогает меняться нашему клубу. Надеюсь, что ближайшие два года - это только начало новой, победной страницы в истории "Динамо", и мы очень рады, что Луческу будет частью этого пути", - прокомментировал ситуацию президент "Динамо".

"За год наш клуб и команда сделали большой шаг вперед, и мы надеемся, что прогресс продолжится. Сделав правильный выбор год назад, мы не сомневаемся, что и нынешнее решение пойдет на пользу "Динамо", - отметил Суркис.

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