Украина с 12 медалями удерживает третье место в медальном зачете Чемпионата Европы по водным видам спорта

Михаил Романчук, выиграв дистанцию 1500 метров вольным стилем, принес сборной Украины шестую золотую медаль Чемпионата Европы по водным видам спорта, проходящего в Будапеште.

Всего в копилке нашей команды 12 медалей, и в общем зачете Украина занимает третье место, уступая только итальянцам и россиянам.

Медальный зачет.