В топ-3 самых высокооплачиваемых спортсменов мира вошли боец и два футболиста — Forbes

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор возглавил ежегодный рейтинг десяти самых высокооплачиваемых спортсменов мира, заработав за год $180 млн. Об этом пишет Forbes.

Фото: bbc.com

Первая тройка

Основную часть дохода Макгрегор (Ирландия) получил от продажи за $150 млн контрольного пакета бренда виски Proper No. Twelve компании Proximo Spirits. Сумма его спортивных гонораров составила всего $22 млн. Макгрегор планирует и дальше заниматься бизнесом и даже заявлял о намерении купить английский футбольный клуб Манчестер Юнайтед.

Вторую строчку рейтинга занял игрок испанской Барселоны Лионель Месси (Аргентина) с доходом $130 млн, из которых $99 млн он получил по контракту в футбольном клубе.

Третье место в рейтинге занял также футболист, но итальянского Ювентуса Криштиану Роналду (Португалия), заработавший за прошлый год $120 млн. Значительную часть средств — $50 млн — Роналду получил от коммерческого контракта с Nike, продажи одежды и аксессуаров своего бренда CR7 и дохода от принадлежащих ему отелей и спортивных залов.

Кто еще в рейтинге

В топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2021 году также вошли:

квотербэк команды по американскому футболу Dallas Cowboys Дак Прескотт (США) — $107,5 млн (из них по коммерческим контрактам $10 млн);

баскетболист Леброн Джеймс (США) — $96,5 млн (коммерческие контракты $60 млн);

футболист французского Пари Сен-Жермен Неймар (Бразилия) — $95 млн ($19 млн);

теннисист Рожер Федерер (Швейцария) — $90 млн (вся сумма исключительно от коммерческих контрактов);

автогонщик Льюис Хэмилтон (Великобритания) — $82 млн ($12 млн);

квотербэк Том Брэди (США) — $76 млн ($31 млн);

баскетболист Кевин Дюрант (США) — $75 млн ($44 млн).

В целом участники рейтинга за год заработали $1,06 млрд, что только на $100 тыс. меньше абсолютного рекорда по совокупному доходу десяти самых высокооплачиваемых спортсменов, установленного в 2018 году.

Контекст

6 апреля 2021 года семь представителей Украины вошли в 35-й ежегодный рейтинг миллиардеров американского издания Forbes.

8 апреля американское издание Forbes включило девять украинцев в список 30 наиболее успешных предпринимателей Европы возрасте по 30 лет.

6 мая Forbes Украина опубликовал список 100 самых богатых людей Украины.