Ракетная атака прервала баскетбольный матч в Израиле

Игроки сделали все по инструкции.

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Матч второго дивизиона чемпионата Израиля по баскетболу между одноклубниками - "Маккаби" (Раанана) и "Маккаби" (Кирьят-Моцкин) пришлось прервать из-за ракетной атаки.

Незадолго до окончания поединка диктор спортивной арены предупредил всех присутствующих о возможном обстреле.

Зрители бросились в безопасное место. А вот игроки к единому мнению не пришли. Одни бросились вслед за зрителями, а ряд других баскетболистов легли прямо на паркет.

Палестинские войска выпустили из Газы десятки ракет по Израилю в течение 10 мая, когда праздновался День Иерусалима. Количество обстрелов превысило 200.

Израиль ответил своими ракетными обстрелами.