Ракетная атака прервала баскетбольный матч в Израиле

Игроки сделали все по инструкции.

Фото: скриншот

Матч второго дивизиона чемпионата Израиля по баскетболу между одноклубниками - "Маккаби" (Раанана) и "Маккаби" (Кирьят-Моцкин) пришлось прервать из-за ракетной атаки.

Незадолго до окончания поединка диктор спортивной арены предупредил всех присутствующих о возможном обстреле.

Зрители бросились в безопасное место. А вот игроки к единому мнению не пришли. Одни бросились вслед за зрителями, а ряд других баскетболистов легли прямо на паркет.

Палестинские войска выпустили из Газы десятки ракет по Израилю в течение 10 мая, когда праздновался День Иерусалима. Количество обстрелов превысило 200.

Израиль ответил своими ракетными обстрелами.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ярославский призвал тратить деньги на "Металлист"Ярославский призвал тратить деньги на "Металлист"
Гвардиола побил рекорд Анчелотти в Лиге чемпионовГвардиола побил рекорд Анчелотти в Лиге чемпионов
Ломаченко вылетел в США для подготовки к бою с НакатаниЛомаченко вылетел в США для подготовки к бою с Накатани
Гвардиола назвал Зинченко исключительным футболистомГвардиола назвал Зинченко исключительным футболистом
Гамильтон ответил на решение МОК запретить на Олимпиаде акции, связанные с движением Black Lives MatterГамильтон ответил на решение МОК запретить на Олимпиаде акции, связанные с движением Black Lives Matter
Блок рекламы


Похожие новости
Комитет по этике и честной игре УАФ расследует скандальный матч "Минай" - "Шахтер". ФутболКомитет по этике и честной игре УАФ расследует скандальный матч "Минай" - "Шахтер". Футбол
На стартовом вбрасывании в матче НХЛ возникла массовая дракаНа стартовом вбрасывании в матче НХЛ возникла массовая драка
Матч "Шахтер" - "Днепр-1" на НСК "Олимпийский" пройдет со зрителямиМатч "Шахтер" - "Днепр-1" на НСК "Олимпийский" пройдет со зрителями
Скандал в матче за мировую шашечную корону: роSSийский флаг сняли со стола роSSийской чемпионки во время партииСкандал в матче за мировую шашечную корону: роSSийский флаг сняли со стола роSSийской чемпионки во время партии
На матче AFL в Мельбурне зафиксирован постковидный мировой рекорд числа болельщиков. ФутболНа матче AFL в Мельбурне зафиксирован постковидный мировой рекорд числа болельщиков. Футбол
В матче НХЛ хоккеист забросил шайбу лицом, побывав после этого в нокдаунеВ матче НХЛ хоккеист забросил шайбу лицом, побывав после этого в нокдауне
Бущан вступился за Луческу, у которого во время матча с "Агробизнесом" возникла перепалка с ультрасБущан вступился за Луческу, у которого во время матча с "Агробизнесом" возникла перепалка с ультрас
Украинка Монзуль будет работать на футбольных матчах ОлимпиадыУкраинка Монзуль будет работать на футбольных матчах Олимпиады
Побит вечный рекорд Горди Хоу по проведенным матчам в НХЛПобит вечный рекорд Горди Хоу по проведенным матчам в НХЛ
Игроки клуба Украинской премьер-лиги устроили пьяный дебош в поезде после матчаИгроки клуба Украинской премьер-лиги устроили пьяный дебош в поезде после матча
Последние новости
Подгружаем последние новости