Матч "Шахтер" - "Днепр-1" на НСК "Олимпийский" пройдет со зрителями

С 1 мая в столице отменяют красный уровень эпидемической опасности.

Матч "Шахтер" - "Днепр-1" на НСК "Олимпийский" пройдет со зрителями
Фото: shakhtar.com

Во многом определяющий в борьбе за "серебро" матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги между "Шахтером" и "Днепром-1" пройдет со зрителями, информирует пресс-служба "горняков".

С 1 мая в столице отменяют красный уровень эпидемической опасности, поэтому в субботу болельщики смогут посетить НСК "Олимпийский".

Матч начнется в 17:00. "Горняки" объявили о старте продаж билетов.

За три тура до финиша чемпионата "Шахтер" еще не гарантировал себе выход в Лигу чемпионов на следующий сезон. Команда Луиша Каштру в борьбе за второе место опережает "Зарю" на четыре очка.

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