Украина заняла четвертое место в медальном зачете на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

Без "золота" украинцы не уехали из Швейцарии.

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В швейцарском Базеле завершился 9-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин.

Сборная Украины с тремя медалями расположилась на четвертом месте в медальном зачете. Украинцы уступили только россиянам, британцам и хозяевам соревнований.

Чемпионом Европы в опорном прыжке стал Игорь Радивилов.

По "бронзе" в копилку добавили дебютанты ЧЕ - 17-летние Илья Ковтун в многоборье и Анастасия Бачинская в упражнениях на бревне.