Новостей.COM ⇒
2021-04-26
Украина заняла четвертое место в медальном зачете на чемпионате Европы по спортивной гимнастике
Без "золота" украинцы не уехали из Швейцарии.
Фото: скриншот
В швейцарском Базеле завершился 9-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин.
Сборная Украины с тремя медалями расположилась на четвертом месте в медальном зачете. Украинцы уступили только россиянам, британцам и хозяевам соревнований.
Чемпионом Европы в опорном прыжке стал Игорь Радивилов.
По "бронзе" в копилку добавили дебютанты ЧЕ - 17-летние Илья Ковтун в многоборье и Анастасия Бачинская в упражнениях на бревне.