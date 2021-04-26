Трофей Евро-2020 чуть не разбился, упав в прямом эфире вместе с пьедесталом в Румынии

Сильный ветер стал причиной инцидента.

Фото: скриншот

В рамках Трофи-тура по принимающим Евро-2020 стадионам, Кубок Анри Делоне, также известный как трофей Евро-2020, прибыл в Бухарест.

Маршрут Кубка пролегал от мэрии до "Национального" стадиона. Именно на главной спортивной арене Румынии, где 9 мая 2012 года состоялся финал Лиги Европы УЕФА, прошла пресс-конференция, после завершения которой произошел конфуз.

Во время репортажа в прямом эфире местной журналистки сильный ветер повалил баннер на трофей Евро-2020, который с грохотом упал на землю. Сообщается, что он остался невредимым.

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