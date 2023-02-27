"Манчестер Юнайтед" виграв перший трофей із 2017 року

Манкуніанці здобули перемогу у фіналі національного турніру, інформує ZN.ua.

МЮ у фіналі обіграв "Ньюкасл"

"Манчестер Юнайтед" став володарем Кубка англійської ліги – для титулованого клубу це перший трофей із 2017 року.

У фінальному поєдинку манкуніанці зустрічалися з "Ньюкаслом" та здобули перемогу з рахунком 2:0. Обидва м'ячі МЮ вдалося забити ще до перерви – перший гол на свій рахунок записав Каземіро, а другим став автогол Ботмана.

The celebrations have begun ?? pic.twitter.com/S6qrMuX3cy

— Sky Sports Football (@SkyFootball) February 26, 2023

Це перший трофей "Манчестер Юнайтед" під керівництвом Еріка тен Хаґа. Крім того, минулий титул був завойований клубом ще в сезоні-2016/17, коли команда під керівництвом Жозе Моурінью перемогла в Лізі Європи та Кубку англійської ліги.


Данило Слесь, ZN.ua





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