"Манчестер Юнайтед" виграв перший трофей із 2017 року
Манкуніанці здобули перемогу у фіналі національного турніру, інформує ZN.ua.
МЮ у фіналі обіграв "Ньюкасл"
"Манчестер Юнайтед" став володарем Кубка англійської ліги – для титулованого клубу це перший трофей із 2017 року.
У фінальному поєдинку манкуніанці зустрічалися з "Ньюкаслом" та здобули перемогу з рахунком 2:0. Обидва м'ячі МЮ вдалося забити ще до перерви – перший гол на свій рахунок записав Каземіро, а другим став автогол Ботмана.
Це перший трофей "Манчестер Юнайтед" під керівництвом Еріка тен Хаґа. Крім того, минулий титул був завойований клубом ще в сезоні-2016/17, коли команда під керівництвом Жозе Моурінью перемогла в Лізі Європи та Кубку англійської ліги.