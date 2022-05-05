Украинский тренер Ребров выиграл первый трофей в ОАЭ

Команда украинца победила в национальном кубке.

Украинский тренер Ребров выиграл первый трофей в ОАЭ
Ребров тренирует "Аль-Айн"

Украинский тренер Сергей Ребров вместе с "Аль-Айном" стал обладателем Кубка ОАЭ.

В финальном матче турнира "Аль-Айн" в серии пенальти победил "Шабаб Аль-Ахли".

Отметим, что для Реброва это первый трофей в ОАЭ. Также подопечные Реброва уверенно возглавляют турнирную таблицу чемпионата ОАЭ с 7-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

Напомним, в июне прошлого года Ребров стал главным тренером команды "Аль-Айн". В начале августа после ухода Андрея Шевченко Реброва называли главным кандидатом на пост нового наставника сборной Украины, однако клуб из ОАЭ и Ребров не сумели договориться о расторжении контракта, а команду возглавил Александр Петраков.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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