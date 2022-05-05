Украинский тренер Ребров выиграл первый трофей в ОАЭ

Украинский тренер Сергей Ребров вместе с "Аль-Айном" стал обладателем Кубка ОАЭ .

В финальном матче турнира "Аль-Айн" в серии пенальти победил "Шабаб Аль-Ахли".

Отметим, что для Реброва это первый трофей в ОАЭ . Также подопечные Реброва уверенно возглавляют турнирную таблицу чемпионата ОАЭ с 7-очковым отрывом от ближайшего преследователя.