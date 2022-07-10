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2022-07-10
Український футболіст виграв національний трофей у Польщі
Владислав Кочергін став переможцем Суперкубку Польщі.
Кочергін перейшов у "Ракув" із "Зорі"© Футбол 24
Український півзахисник Владислав Кочергін став володарем Суперкубку Польщі у складі клубу "Ракув".
"Ракув" зустрічався у поєдинку за трофей із "Лехом" і здобув перемогу з рахунком 2:0.
Кочергін вийшов на поле на заміну на 78-й хвилині. Для 26-річного українця це другий трофей у кар'єрі на клубному рівні - раніше цього року футболіст став володарем Кубка Польщі.
Владислав Кочергін виступав за "Дніпро" та луганську "Зорю", а навесні залишив чемпіонат України і перейшов до польського клубу, за який поки що не відзначився результативними діями.
Хавбек при цьому має в активі один матч за збірну України.
Данило Слесь, ZN.ua