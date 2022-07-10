Український футболіст виграв національний трофей у Польщі

Український півзахисник Владислав Кочергін став володарем Суперкубку Польщі у складі клубу "Ракув".

"Ракув" зустрічався у поєдинку за трофей із "Лехом" і здобув перемогу з рахунком 2:0.

Кочергін вийшов на поле на заміну на 78-й хвилині. Для 26-річного українця це другий трофей у кар'єрі на клубному рівні - раніше цього року футболіст став володарем Кубка Польщі.

Владислав Кочергін виступав за "Дніпро" та луганську "Зорю", а навесні залишив чемпіонат України і перейшов до польського клубу, за який поки що не відзначився результативними діями.

Хавбек при цьому має в активі один матч за збірну України.