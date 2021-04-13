Украинка во второй раз подряд признана MVP сезона женской баскетбольной Евролиги

Алина Ягупова выиграла очередную индивидуальную награду.

Украинка во второй раз подряд признана MVP сезона женской баскетбольной Евролиги
Аліна Ягупова
Фото: FIBA

Украинская баскетболистка стамбульского "Фенербахче" Алина Ягупова признана лучшим игроком женской Евролиги текущего сезона, сообщает официальный сайт FIBA.

Голосование проводилось среди тренеров клубов Евролиги, представителей СМИ и болельщиков. И во всех трех группах респондентов украинка заняла первое место.

В этом сезоне она в среднем набирала 20,6 очка, 7,6 подбора и 4,4 передачи за игру.

При этом Ягупова несколько раз входила в символическую сборную и становилась MVP тура.

Для Алины это второе звание - в прошлом сезоне она также была признана лучшей в Евролиге.

Напомним, в прошлом месяце президент Украины наградил Ягупову государственной наградой. Алина стала кавалером ордена княгини Ольги III степени.

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