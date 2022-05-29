Украинка Рыкун с рекордом выиграла чемпионат мира по пауэрлифтингу

Украинская спортсменка Анна Рыкун выиграла чемпионат мира по пауэрлифтингу, который проходит в Алматы (Казахстан).

Рыкун выступала в жиме лежа в весовой категории 57 кг. Ей удалось взять вес 122 кг, что стало новым мировым рекордом. Японка Акане Исибаши пыталась взять вес 122,5 кг, но ее попытку судьи не засчитали.

Видео рекорда украинки