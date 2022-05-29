Новостей.COM ⇒
2022-05-29
Украинка Рыкун с рекордом выиграла чемпионат мира по пауэрлифтингу
Спортсменка стала лучшей на турнире в Казахстане.
Анна Рыкун выиграла ЧМ в Казахстане© suspilne.media
Украинская спортсменка Анна Рыкун выиграла чемпионат мира по пауэрлифтингу, который проходит в Алматы (Казахстан).
Рыкун выступала в жиме лежа в весовой категории 57 кг. Ей удалось взять вес 122 кг, что стало новым мировым рекордом. Японка Акане Исибаши пыталась взять вес 122,5 кг, но ее попытку судьи не засчитали.
Видео рекорда украинки
Данил Слесь, ZN.ua