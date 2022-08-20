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2022-08-20
Українська легкоатлетка Бех-Романчук з рекордом сезону виграла чемпіонат Європи
Також українки вибороли ще дві нагороди.
Українка показала найкращий результат сезону в Європі© НОК України
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоювала золоту нагороду на мультиспортивному чемпіонаті Європи у секторі для потрійного стрибка.
У п'ятій спробі українка стрибнула на 15,02, показавши найкращий результат європейського сезону.
Це перша медаль України у жіночому потрійному стрибку з 2014 року, а 15,02 м – це найкращий результат України у потрійному стрибку з 1996 року.
Також у Мюнхені відбувся фінальний забіг на 400 метрів із бар'єрами, у якому українки виграли дві медалі.
Вікторія Ткачук виборола срібло – 54,30, на рахунку Ганни Рижикової бронза – 54,86.
Для Ткачука це перша нагорода чемпіонату Європи, для Рижикової – четверта.
Олексій Леонічев, ZN.ua