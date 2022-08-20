Українська легкоатлетка Бех-Романчук з рекордом сезону виграла чемпіонат Європи

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоювала золоту нагороду на мультиспортивному чемпіонаті Європи у секторі для потрійного стрибка.

У п'ятій спробі українка стрибнула на 15,02, показавши найкращий результат європейського сезону.

Це перша медаль України у жіночому потрійному стрибку з 2014 року, а 15,02 м – це найкращий результат України у потрійному стрибку з 1996 року.

Також у Мюнхені відбувся фінальний забіг на 400 метрів із бар'єрами, у якому українки виграли дві медалі.

Вікторія Ткачук виборола срібло – 54,30, на рахунку Ганни Рижикової бронза – 54,86.

Для Ткачука це перша нагорода чемпіонату Європи, для Рижикової – четверта.