Український плавець Романчук із національним рекордом виграв бронзову медаль чемпіонату світу

Українець замкнув топ-3 на відстані 800 метрів.

Український плавець Романчук із національним рекордом виграв бронзову медаль чемпіонату світу
Романчук поновив власний рекорд
© НОК України

Український плавець Михайло Романчук став бронзовим призером чемпіонату світу з водних видів спорту, що проходить в угорському Будапешті.

Романчук успішно виступив на дистанції 800 метрів вільним стилем. Він показав час 7.40,05 хвилини, що принесло йому третє місце та бронзову нагороду.

Цей результат став новим рекордом України на цій дистанції. Попередній також належав Романчуку - 7.41,28.

1. Роббі Фінке (США) - 7.39,36

2. Флоріан Вельброк (Німеччина) - 00,27

3. Михайло Романчук (Україна) - 00,69

Варто зазначити, що Михайло Романчук також виступить на дистанції 1500 метрів вільним стилем у басейні та на 5 та 10 км на відкритій воді.

Нагадаємо, український плавець є срібним та бронзовим призером Олімпіади-2022 у Токіо.


Данило Слесь, ZN.ua





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