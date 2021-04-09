Бой за все пояса в супертяжелом весе Джошуа - Фьюри хотят втиснуть между Евро-2020 и Олимпиадой

Другого времени просто не будет.

Бой за все пояса в супертяжелом весе Джошуа - Фьюри хотят втиснуть между Евро-2020 и Олимпиадой
Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі
Фото: Skysports.com

Промоутеры обладателя пояса WBA, WBO, IBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22KOs) и чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0, 21KO), играя на опережение, заявляют, что контракт на проведение объединительного боя практически на мази. При этом они активно ищут место проведения и определяют дату поединка.

Однако два мировых спортивных события - Евро-2020 и Олимпиада в Токио - с одной стороны затрудняют, а с другой - упрощают принятие решения.

В частности, промоутер Джошуа Эдди Хирн пояснил, что бой не хотят проводить в июне в дни матчей Евро-2020, а также намерены все организовать до старта Олимпиады.

"Летом должны состояться большие события. Евро-2020, потом Олимпийские игры. Очень бы хотелось провести бой на "Уэмбли", но это вряд ли реально.

Поединок планируется на июль, когда закончится чемпионат Европы. Дольше тянуть смысла нет, потому что в августе Олимпиада", - цитирует Хирна Sky Sports.

"Если Игры состоятся, это большое событие, все будут следить, хотя бой Джошуа - Фьюри, я считаю, одно из крупнейших спортивных событий года", - отметил промоутер.

Ожидается, что поединок пройдет в Саудовской Аравии.

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