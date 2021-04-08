Майк Тайсон выбрал двух легенд бокса, с которыми хочет провести бои в 2021 году

Один из них - бывший соперник Кличко.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе американец Майк Тайсон заявил, что хочет провести поединки с Эвандером Холифилдом и Ленноксом Льюисом, сообщает Boxing Scene.

"Железный Майк" надеется, что выставочные бои с двумя экс-чемпионами в хэвивейте пройдут до конца 2021 года.

"Я хочу Холифилда и Льюиса в этом году. Хочу их обоих, думаю, что смогу подраться с ними в этом году. В противном случае я проведу бой с Тайсоном Фьюри", - заявил Тайсон.

Ранее сообщалось, что Тайсон и Холифилд практически договорились о проведении их третьего боя 29 мая на арене Hard Rock Stadium в Майами.

В свое время Холифилд дважды побеждал Тайсона - в 1996 и 1997 годах. Первый бой завершился победой Эвандера техническим нокаутом, второй запомнился эпизодом с откушенной Тайсоном частью уха Холифилда и дисквалификацией Майка.

С Льюисом Тайсон встречался в 2002-м: британец нокаутировал американца в восьмом раунде.

Напомним, что с Ленноксом встречался и Виталий Кличко. Бой состоялся 21 июня 2003 года. В шестом раунде поединок остановили из-за сильного рассечения у Кличко. Льюис победил техническим нокаутом. Хотя по запискам судей на тот момент украинец побеждал.