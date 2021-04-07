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2021-04-07
Сезон чемпионата Украины по футболу завершится раньше, - директор УПЛ
Клубы откликнулись на просьбу сборной Украины.
Євген Дикий
Фото: Трiбуна
Исполнительный директор Украинской премьер-лиги Евгений Дикий подтвердил, что клубы согласились завершить сезон на неделю раньше, чтобы сборная Украины могла лучше подготовиться к Евро-2020, сообщает "Футбол 1/2/3".
"Мы получили обращение со стороны сборной Украины. После этого свои позиции высказали клубы УПЛ, и большая их часть поддержала это решение.
Таким образом 25-й тур перенесут на 5 мая, а последний 26-й тур - на 9 мая. Это базовые даты. Окончательное решение утвердит УАФ", - сказал Дикий.
Поначалу последний тур должен был состояться 15 мая.