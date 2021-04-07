Сезон чемпионата Украины по футболу завершится раньше, - директор УПЛ

Исполнительный директор Украинской премьер-лиги Евгений Дикий подтвердил, что клубы согласились завершить сезон на неделю раньше, чтобы сборная Украины могла лучше подготовиться к Евро-2020, сообщает "Футбол 1/2/3".

"Мы получили обращение со стороны сборной Украины. После этого свои позиции высказали клубы УПЛ, и большая их часть поддержала это решение.

Таким образом 25-й тур перенесут на 5 мая, а последний 26-й тур - на 9 мая. Это базовые даты. Окончательное решение утвердит УАФ", - сказал Дикий.

Поначалу последний тур должен был состояться 15 мая.