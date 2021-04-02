Бех-Романчук включена в число номинантов на звание лучшей легкоатлетки Европы в марте

Украинка блестяще выступила на чемпионате Европы в помещении.

Марина Бех-Романчук
Фото: @matthewquine
Марина Бех-Романчук

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук включена в число претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы в марте.

В квартет претенденток на индивидуальную награду также включены бельгийка Нафиссату Тиам, выступающая в многоборье, голландка Надин Виссер, специализирующаяся на спринтерских дистанциях с барьерами, а также "чистая" бегунья Айла Дел Понте из Швейцарии.

В марте Бех-Романчук выиграла "золото" на чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытом помещении с лучшим результатом сезона в мире - 6,92 м.

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