Бех-Романчук включена в число номинантов на звание лучшей легкоатлетки Европы в марте

Украинка блестяще выступила на чемпионате Европы в помещении.

Фото: @matthewquine Марина Бех-Романчук

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук включена в число претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы в марте.

В квартет претенденток на индивидуальную награду также включены бельгийка Нафиссату Тиам, выступающая в многоборье, голландка Надин Виссер, специализирующаяся на спринтерских дистанциях с барьерами, а также "чистая" бегунья Айла Дел Понте из Швейцарии.

В марте Бех-Романчук выиграла "золото" на чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытом помещении с лучшим результатом сезона в мире - 6,92 м.