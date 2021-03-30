Наставник Малиновского и Коваленко стал лучшим тренером года в Италии

Джан Пьеро Гасперини второй раз подряд возглавил номинацию.

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини завоевал приз "Золотая скамья", который ежегодно вручается лучшему тренеру года в Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Наставник бергамского клуба стал обладателем этой награды второй раз подряд.

Второе место и приз "Серебряная скамья" завоевал Филиппо Индзаги, который в прошлом сезоне вывел "Беневенто" в Серию А.

Напомним, за "Аталанту" выступают два игрока сборной Украины - Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.