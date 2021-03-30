Новостей.COM ⇒
2021-03-30
Наставник Малиновского и Коваленко стал лучшим тренером года в Италии
Джан Пьеро Гасперини второй раз подряд возглавил номинацию.
Джан П'єро Гасперіні
Фото: La Gazzetta dello Sport
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини завоевал приз "Золотая скамья", который ежегодно вручается лучшему тренеру года в Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Наставник бергамского клуба стал обладателем этой награды второй раз подряд.
Второе место и приз "Серебряная скамья" завоевал Филиппо Индзаги, который в прошлом сезоне вывел "Беневенто" в Серию А.
Напомним, за "Аталанту" выступают два игрока сборной Украины - Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.