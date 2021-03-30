Ломаченко узнал имя своего следующего соперника и сроки проведения боя

Василий снова готов к восхождению на "Олимп".

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что следующим соперником экс-чемпиона мира в легком весе по версии WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) станет японец Масайоси Накатани (19-1, 13 КО).

По словам промоутера, стороны уже договорились о проведении поединка.

"Ломаченко проведет бой с Накатани - парнем, который нокаутировал Вердехо. Да, мы уже обо всем договорились, этот поединок утвержден. Он состоится или в последнюю неделю июня, или 10 июля", - заявил Арум в интервью Barbershop Conversations.

Это будет первый поединок Ломаченко с тех пор, как он потерял титулы в результате поражения единогласным решением судей от Теофимо Лопеса 17 октября 2020 года.

Накатани свое единственное поражение на профиринге потерпел тоже от Лопеса, но годом ранее. Неудачу японец закрыл яркой победой в декабря 2020 года над пуэрториканцем Феликсом Вердехо - нокаутировал в 9-м раунде, уступая по ходу встречи. Тот бой стал лидером на звание "За волю к победе" по итогам предыдущего года.

Накатани входит в топ-15 рейтингов WBC, IBF и WBO. И бой Ломаченко-Накатани станет интересным столкновением стилей. Японец будет иметь преимущество в росте над Ломаченко, который является одним из лучших технических боксеров современности.