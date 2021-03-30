Ломаченко узнал имя своего следующего соперника и сроки проведения боя

Василий снова готов к восхождению на "Олимп".

Ломаченко узнал имя своего следующего соперника и сроки проведения боя
Василь Ломаченко
Фото: Boxing Scene

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что следующим соперником экс-чемпиона мира в легком весе по версии WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) станет японец Масайоси Накатани (19-1, 13 КО).

По словам промоутера, стороны уже договорились о проведении поединка.

"Ломаченко проведет бой с Накатани - парнем, который нокаутировал Вердехо. Да, мы уже обо всем договорились, этот поединок утвержден. Он состоится или в последнюю неделю июня, или 10 июля", - заявил Арум в интервью Barbershop Conversations.

Это будет первый поединок Ломаченко с тех пор, как он потерял титулы в результате поражения единогласным решением судей от Теофимо Лопеса 17 октября 2020 года.

Накатани свое единственное поражение на профиринге потерпел тоже от Лопеса, но годом ранее. Неудачу японец закрыл яркой победой в декабря 2020 года над пуэрториканцем Феликсом Вердехо - нокаутировал в 9-м раунде, уступая по ходу встречи. Тот бой стал лидером на звание "За волю к победе" по итогам предыдущего года.

Накатани входит в топ-15 рейтингов WBC, IBF и WBO. И бой Ломаченко-Накатани станет интересным столкновением стилей. Японец будет иметь преимущество в росте над Ломаченко, который является одним из лучших технических боксеров современности.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Олимпийский чемпион на этапе Кубка мира упал с трамплина на скорости 102 км/чОлимпийский чемпион на этапе Кубка мира упал с трамплина на скорости 102 км/ч
Ибрагимович расплакался на первой после возвращения в сборную Швеции пресс-конференцииИбрагимович расплакался на первой после возвращения в сборную Швеции пресс-конференции
Садовый выступил за альтернативную идею переименования "Арены Львов" в честь Степана БандерыСадовый выступил за альтернативную идею переименования "Арены Львов" в честь Степана Бандеры
Миколенко побил антирекорд сборной Украины, установленный еще в прошлом столетииМиколенко побил антирекорд сборной Украины, установленный еще в прошлом столетии
Украинскую шахматистку лишили победы на чемпионате мира среди студентов из-за подозрений в читерствеУкраинскую шахматистку лишили победы на чемпионате мира среди студентов из-за подозрений в читерстве
Блок рекламы


Похожие новости
Майк Тайсон опроверг информацию о том, что его бой с Холифилдом не состоится, и назвал дату проведения бояМайк Тайсон опроверг информацию о том, что его бой с Холифилдом не состоится, и назвал дату проведения боя
Майк Тайсон озвучил дату своего второго боя после возвращения в рингМайк Тайсон озвучил дату своего второго боя после возвращения в ринг
Молодой игрок "Днепра-1" получил многочисленные переломы после зверского подката соперника. ФутболМолодой игрок "Днепра-1" получил многочисленные переломы после зверского подката соперника. Футбол
"Бавария" крупно оштрафует своего игрока за езду на неуставном автомобиле. Футбол"Бавария" крупно оштрафует своего игрока за езду на неуставном автомобиле. Футбол
За следующий бой Ломаченко предлагают семизначную суммуЗа следующий бой Ломаченко предлагают семизначную сумму
"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы
Последний спарринг "Динамо" на сборах был отмечен шикарным голом Де Пени и комичным автоголом соперникаПоследний спарринг "Динамо" на сборах был отмечен шикарным голом Де Пени и комичным автоголом соперника
МОК опубликовал правила проведения Олимпийских игр в Токио и правила поведения спортсменов и болельщиковМОК опубликовал правила проведения Олимпийских игр в Токио и правила поведения спортсменов и болельщиков
РоSSийский боец смешанных единоборств устроил в октагоне драку после своего боя на турнире в ПольшеРоSSийский боец смешанных единоборств устроил в октагоне драку после своего боя на турнире в Польше
Бекхэм назначил своего соратника по легендарному "Манчестер Юнайтед" главным тренером "Интер Майами"Бекхэм назначил своего соратника по легендарному "Манчестер Юнайтед" главным тренером "Интер Майами"
Последние новости
Подгружаем последние новости