Саутгейт вошел в историю сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт стал первым, кто провел 50 матчей за сборную Англии в качестве и игрока, и тренера, сообщает пресс-служба УЕФА в Twitter .

??????? Гарет Саутгейт - первый, кто достиг отметки в 50 матчей за сборную Англии в качестве и игрока, и тренера ? #ЧМ2022 pic.twitter.com/Vz5wdKANsa — УЕФА (@UEFAcom_ru) March 25, 2021

Накануне сборная Англии в стартовом матче отборочной кампании чемпионата мира-2022 разгромила карликовый Сан-Марино - 5:0.