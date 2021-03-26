Саутгейт вошел в историю сборной Англии

Гарет ранее защищал цвета "Трех львов" в качестве игрока.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт стал первым, кто провел 50 матчей за сборную Англии в качестве и игрока, и тренера, сообщает пресс-служба УЕФА в Twitter.

??????? Гарет Саутгейт - первый, кто достиг отметки в 50 матчей за сборную Англии в качестве и игрока, и тренера ?#ЧМ2022 pic.twitter.com/Vz5wdKANsa

УЕФА (@UEFAcom_ru) March 25, 2021

Накануне сборная Англии в стартовом матче отборочной кампании чемпионата мира-2022 разгромила карликовый Сан-Марино - 5:0.

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