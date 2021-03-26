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2021-03-26
Саутгейт вошел в историю сборной Англии
Гарет ранее защищал цвета "Трех львов" в качестве игрока.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт стал первым, кто провел 50 матчей за сборную Англии в качестве и игрока, и тренера, сообщает пресс-служба УЕФА в Twitter.
??????? Гарет Саутгейт - первый, кто достиг отметки в 50 матчей за сборную Англии в качестве и игрока, и тренера ?— УЕФА (@UEFAcom_ru)
#ЧМ2022 pic.twitter.com/Vz5wdKANsa March 25, 2021
Накануне сборная Англии в стартовом матче отборочной кампании чемпионата мира-2022 разгромила карликовый Сан-Марино - 5:0.