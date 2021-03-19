Украина завершила сезон 12-й в таблице коэффициентов УЕФА и потеряла привилегии в еврокубках

Неудачи отечественных грандов в 1/8 финала Лиги Европы сказались на перспективах Украины.

Накануне Украина потеряла своих представителей в еврокубках - "Динамо" и "Шахтер" не смогли пройти стадию 1/8 финала Лиги Европы, уступив "Вильярреалу" (0:2 и 0:2) и "Роме" (0:3 и 1:2) соответственно.

Наш главный конкурент в таблице коэффициентов УЕФА Шотландия тоже потеряла своего последнего представителя "Рейнджерс", но сохранила 11-е место.

Это означает, что Украина теряет прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.