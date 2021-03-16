Джошуа и Фьюри подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) подписали соглашение о проведении двух боев.

Об этом сообщил глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Гирн, представляющий интересы Джошуа.

"Вскоре все стороны официально подтвердят это соглашение. Мы приложили немало усилий, чтобы договориться о проведении боев. У нас были конкурирующие промоутеры и боксеры. Рад, что самое сложное уже позади", - цитирует Гирна ESPN.

"Уверен, что этот поединок настолько громкий, что его несложно будет продать. Предложения поступали из разных стран Ближнего Востока, Азии, Восточной Европы и Америки. Нас ждет самый большой бой и одно из крупнейших спортивных событий в мире. Это станет большой победой для страны , который захочет показать себя", - убежден промоутер.

Даты и места проведения боев еще не определены. Планируется, что оба поединка состоятся в этом году.

Напомним, что 12 декабря прошлого года Джошуа успешно защитил свои титулы, нокаутировав Кубрата Пулева.

В свою очередь, Фьюри в последний раз выходил в ринг в феврале 2020 года, когда в поединке против Деонтея Уайлдера отобрал у американца титул чемпиона WBC.