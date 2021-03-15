ФИФА возбудила дела против роSSийских футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) возбудила дисциплинарные дела против двух роSSийских футболистов и футболистки. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на РоSSийский футбольный союз (РФС).

По информации источника, футболистов заподозрили в нарушении антидопинговых правил 2013 года. Их имен не называют. Отмечают, что речь идет не о бывших игроках национальных команд.

В РФС заявили, что контактируют с ФИФА по этому вопросу и окажут спортсменам юридическую помощь.

Отметим, что 15 марта стало известно о том, что нападающего "Ростова" Владимира Обухова заподозрили в употреблении допинга. Взятая в 2013 году на сборах молодежной сборной РоSSии у футболиста проба содержала следы запрещенного вещества - метандиенона. Отмечалось, что с роSSийской стороны были попытки скрыть результат анализа.