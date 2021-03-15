ФИФА возбудила дела против роSSийских футболистов

В списке также одна футболистка.

ФИФА возбудила дела против роSSийских футболистов
Фото: ФІФА

Международная федерация футбола (ФИФА) возбудила дисциплинарные дела против двух роSSийских футболистов и футболистки. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на РоSSийский футбольный союз (РФС).

По информации источника, футболистов заподозрили в нарушении антидопинговых правил 2013 года. Их имен не называют. Отмечают, что речь идет не о бывших игроках национальных команд.

В РФС заявили, что контактируют с ФИФА по этому вопросу и окажут спортсменам юридическую помощь.

Отметим, что 15 марта стало известно о том, что нападающего "Ростова" Владимира Обухова заподозрили в употреблении допинга. Взятая в 2013 году на сборах молодежной сборной РоSSии у футболиста проба содержала следы запрещенного вещества - метандиенона. Отмечалось, что с роSSийской стороны были попытки скрыть результат анализа.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский наградил баскетболистку Ягупову государственной наградойЗеленский наградил баскетболистку Ягупову государственной наградой
Три украинские легкоатлетки заразились коронавирусом на чемпионате Европы в ПольшеТри украинские легкоатлетки заразились коронавирусом на чемпионате Европы в Польше
Умер легендарный британский комментатор Формулы-1 Мюррей Уокер. ФутболУмер легендарный британский комментатор Формулы-1 Мюррей Уокер. Футбол
Украинки завоевали "золото" и "серебро" на чемпионате Европы по прыжкам в высотуУкраинки завоевали "золото" и "серебро" на чемпионате Европы по прыжкам в высоту
За следующий бой Ломаченко предлагают семизначную суммуЗа следующий бой Ломаченко предлагают семизначную сумму
Блок рекламы


Похожие новости
Украина повела в матчевой встрече Кубка Дэвиса против ИзраиляУкраина повела в матчевой встрече Кубка Дэвиса против Израиля
Белорусские футбольные ультрас восстали против Лукашенко и объявили о бойкоте матчейБелорусские футбольные ультрас восстали против Лукашенко и объявили о бойкоте матчей
В гонке Формулы-Е болид сделал сальто и полетел в барьерыВ гонке Формулы-Е болид сделал сальто и полетел в барьеры
"Заря" в меньшинстве на 90+4 минуте забила победный гол в матче против "Шахтера""Заря" в меньшинстве на 90+4 минуте забила победный гол в матче против "Шахтера"
"Заря" в меньшинстве на 90 + 4 минуте забила победный гол в матче против "Шахтера""Заря" в меньшинстве на 90 + 4 минуте забила победный гол в матче против "Шахтера"
Накануне матча с "Динамо" весь тренерский штаб "Брюгге" и ряд футболистов заразились коронавирусомНакануне матча с "Динамо" весь тренерский штаб "Брюгге" и ряд футболистов заразились коронавирусом
Противоречиво завершилось голосование на награду лучшего футбольного тренера 2020 годаПротиворечиво завершилось голосование на награду лучшего футбольного тренера 2020 года
Игрок "Палмейрас" рассмешил публику во время выполнения пенальти в матче за "бронзу" Клубного чемпионата мира ФИФА. ФутболИгрок "Палмейрас" рассмешил публику во время выполнения пенальти в матче за "бронзу" Клубного чемпионата мира ФИФА. Футбол
Впервые в истории футбола матч мужских команд под эгидой ФИФА судила женщина
"Лейпцигу" запретили проводить в Германии матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля". Футбол"Лейпцигу" запретили проводить в Германии матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля". Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости