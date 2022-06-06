"Сделали все, что могли": главный тренер сборной Украины Петраков дал оценку поражению от Уэльса

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал поражение от Уэльса (0:1) в финале плей-офф отбора на чемпионат мира-2022.

"Мои ребята сделали все, что могли. Не знаю, что сказать. Нужно извиниться за то, что мы не забили, но мы делали все, что могли. Это спорт. Чего не хватило? Забитого мяча, больше ничего.

Автогол Ярмоленко? Могу только поблагодарить его за все, что он сделал для сборной. У меня нет претензий к моим игрокам. Обращаюсь к прессе: не нужно лить негатив на Ярмоленко и других ребят, выливайте все на главного тренера. Выигрывает - команда, проигрывает - главный тренер", - цитирует Петракова пресс-служба УАФ .

Также специалист затронул тему военного вторжения РоSSии в Украину:

"Вы все знаете, что у нас идет война, гибнут люди. Дети, женщины... РоSSияне наносят очень много вреда нашей инфраструктуре. Наши ребята из ВСУ борются, как могут. Могу пожелать, чтобы все поддерживали нашу страну. Хочу еще раз подчеркнуть: не дай бог, чтобы к вам пришло это горе.

Пока оно лично тебя не коснется - никто не поймет, что такое война. Мы сейчас находимся здесь, а там гибнут люди. Я не знаю, какие слова подобрать для ребят на передовой. Ребята, мы сделали сегодня все, что могли. Но это спорт, который смотрят миллионы людей. Кому-то повезло, кому-то нет".

Cборная Украины потерпела первое поражение под руководством Александра Петракова. Украинцы могли пробиться на ЧМ во второй раз в своей истории. Единственным остается мундиаль 2006 года.