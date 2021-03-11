Наследный принц Саудовской Аравии все же отказался от покупки клуба английской Премьер-лиги

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман окончательно отказался от своих планов по приобретению "Ньюкасла", сообщает "Спорт-Експресс" со ссылкой на The Telegraph.

Год назад бин Салман договорился о покупке "Ньюкасла" у Майка Эшли по соглашению стоимостью 340 млн фунтов.

Однако у менеджмента Английской Премьер-лиги появились вопросы к потенциальному владельцу клуба, и Суверенный фонд Саудовской Аравии, который выступал в роли покупателя, отозвал свое предложение.

На данный момент бин Салман окончательно потерял интерес к "Ньюкаслу" и переключил свой интерес на "Интер", чьи китайские владельцы испытывают серьезные финансовые проблемы.