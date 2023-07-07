"Інтер" досяг принципової домовленості про перехід голкіпера "Шахтаря" – ЗМІ

Українець близький до клубу Серії А.

Міланський "Інтер" досяг принципової домовленості із 21-річним українським голкіпером донецького "Шахтаря" Анатолієм Трубіним, повідомляє відомий інсайдер Ніколо Скіра, інформує ZN.ua.
© ФК Шахтер

За його інформацією, контракт буде розрахований до 2028 року. Також Скіра підтверджує той факт, що Трубін перейде в "Інтер" лише в тому випадку, якщо Андре Онана покине "нерадзуррі" та перейде до "Манчестер Юнайтед".

Минулого сезону Трубін провів за "Шахтар" 38 матчів і пропустив 40 голів. Разом із молодіжною збірною України голкіпер дійшов до півфіналу молодіжного Євро-2023 та наступного року виступить на Олімпідаї-2024 у Парижі.

Зазначимо, що Трубін є найдорожчим футболістом УПЛ. Transfermark оцінює голкіпера у 22 млн євро.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
"Динамо" гратиме матчі єврокубків у Румунії – ЗМІ"Динамо" гратиме матчі єврокубків у Румунії – ЗМІ
Україна завершила Європейські ігри-2023 у топ-3 медального залікуУкраїна завершила Європейські ігри-2023 у топ-3 медального заліку
УЄФА запросив росіянина на щорічну зустріч футбольних арбітрівУЄФА запросив росіянина на щорічну зустріч футбольних арбітрів
"Інтер" досяг принципової домовленості про перехід голкіпера "Шахтаря" – ЗМІ"Інтер" досяг принципової домовленості про перехід голкіпера "Шахтаря" – ЗМІ
"Динамо" продовжило контракт зі своїм талановитим футболістом"Динамо" продовжило контракт зі своїм талановитим футболістом
Блок рекламы


Похожие новости
Іспанські клуби відзначились унікальним досягненням у фіналах єврокубківІспанські клуби відзначились унікальним досягненням у фіналах єврокубків
"Динамо" підписало нігерійського голкіпера - ЗМІ"Динамо" підписало нігерійського голкіпера - ЗМІ
Усик відповів на вимоги Ф'юрі, команди боксерів досягли угодиУсик відповів на вимоги Ф'юрі, команди боксерів досягли угоди
"Шахтар" оголосив про підписання голкіпера "Ворскли""Шахтар" оголосив про підписання голкіпера "Ворскли"
Український футболіст Зінченко відзначився унікальним досягненням в АПЛУкраїнський футболіст Зінченко відзначився унікальним досягненням в АПЛ
Лідер "Шахтаря" Мудрик досяг домовленості з клубом АПЛ про трансфер – ЗМІЛідер "Шахтаря" Мудрик досяг домовленості з клубом АПЛ про трансфер – ЗМІ
Мессі відзначився низкою історичних досягнень у матчі ЧС-2022 проти ХорватіїМессі відзначився низкою історичних досягнень у матчі ЧС-2022 проти Хорватії
Зінченко допоміг "Арсеналу" виграти лондонське дербі та повторив досягнення Лужного в АПЛЗінченко допоміг "Арсеналу" виграти лондонське дербі та повторив досягнення Лужного в АПЛ
Мессі відзначився двома унікальними досягненнями у Лізі чемпіонівМессі відзначився двома унікальними досягненнями у Лізі чемпіонів
Стали відомі терміни відновлення основного голкіпера "Динамо"Стали відомі терміни відновлення основного голкіпера "Динамо"
Последние новости
Подгружаем последние новости