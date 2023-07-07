"Інтер" досяг принципової домовленості про перехід голкіпера "Шахтаря" – ЗМІ

Українець близький до клубу Серії А.

Міланський "Інтер" досяг принципової домовленості із 21-річним українським голкіпером донецького "Шахтаря" Анатолієм Трубіним, повідомляє відомий інсайдер Ніколо Скіра, інформує ZN.ua .

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За його інформацією, контракт буде розрахований до 2028 року. Також Скіра підтверджує той факт, що Трубін перейде в "Інтер" лише в тому випадку, якщо Андре Онана покине "нерадзуррі" та перейде до "Манчестер Юнайтед".

Минулого сезону Трубін провів за "Шахтар" 38 матчів і пропустив 40 голів. Разом із молодіжною збірною України голкіпер дійшов до півфіналу молодіжного Євро-2023 та наступного року виступить на Олімпідаї-2024 у Парижі.

Зазначимо, що Трубін є найдорожчим футболістом УПЛ. Transfermark оцінює голкіпера у 22 млн євро.