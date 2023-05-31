"Динамо" підписало нігерійського голкіпера - ЗМІ
Кияни посилили воротарську позицію.
Нігерійський голкіпер Джон Амах перейшов до "Динамо", повідомляє
"Я радий приєднатися до київського "Динамо" і з нетерпінням чекаю на новий виклик. Я ціную впевненість клубу в моїх силах і обіцяю докладати всіх зусиль, щоб допомогти команді досягти своїх цілей", - повідомив воротар.
Повідомляє, що гравець перейшов у стан "біло-синіх" на правах короткострокової оренди після того, як успішно пройшов медобстеження.
За інформацією джерела, кияни стежили за голкіпером із чемпіонату світу U-20 2019 року, на якому збірна Нігерії дійшла до чвертьфіналу.
20-річний футболіст виступав за клуб "Саншайн Старз", який вилетів із елітного дивізіону Нігерії.
Нагадаємо, "Динамо" у нинішньому сезоні посіло четверте місце у чемпіонаті України і не зуміло вийти з групи Ліги Європи.