"Динамо" підписало нігерійського голкіпера - ЗМІ

Кияни посилили воротарську позицію.

Нігерійський голкіпер Джон Амах перейшов до "Динамо", повідомляє sports247.ng , інформує ZN.ua .

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"Я радий приєднатися до київського "Динамо" і з нетерпінням чекаю на новий виклик. Я ціную впевненість клубу в моїх силах і обіцяю докладати всіх зусиль, щоб допомогти команді досягти своїх цілей", - повідомив воротар.

Повідомляє, що гравець перейшов у стан "біло-синіх" на правах короткострокової оренди після того, як успішно пройшов медобстеження.

За інформацією джерела, кияни стежили за голкіпером із чемпіонату світу U-20 2019 року, на якому збірна Нігерії дійшла до чвертьфіналу.

20-річний футболіст виступав за клуб "Саншайн Старз", який вилетів із елітного дивізіону Нігерії.

Нагадаємо, "Динамо" у нинішньому сезоні посіло четверте місце у чемпіонаті України і не зуміло вийти з групи Ліги Європи.