Стали відомі терміни відновлення основного голкіпера "Динамо"

Воротар отримав травму.

Стали відомі терміни відновлення основного голкіпера
Бущан травмувався у матчі у Туреччині
© ФК Динамо

Голкіпер "Динамо" Георгій Бущан розповів про термін відновлення після операції на коліні.

"Самопочуття - більш-менш. За фактом вийшла золота середина. Раніше вже оперований меніск по суті зберегли, вирізавши половину. Передня хрестоподібна зв'язка виявилася переростаною, але вціліла. Так, накопичилося багато рідини, але це не критично. Відновлюватися - мінімум півтора місяці. Скоро полечу до команди і разом із нею повернуся до Києва", – сказав Бущан.

Нагадаємо, голкіпер "Динамо" та збірної України отримав травму у матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи проти турецького "Фенербахче". Бущан пропустить найближчі матчі збірної України у Лізі націй.

Загалом цього сезону голкіпер "Динамо" зіграв за "біло-синіх" 9 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 15 голів і лише двічі зіграв на нуль.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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