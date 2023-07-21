"Манчестер Юнайтед" підписав голкіпера "Інтера"

Англійці підсилилися голкіпером.

Камерунський голкіпер "Інтера" Андре Онана перейшов у "Манчестер Юнайтед", повідомляє прес-служба англійського клубу, інформує ZN.ua.
© Андрій Товстbженко, ZN.UA

Гравець уклав із манкуніанським клубом контракт до літа 2028 року. Повідомлялося, що "Манчестер Юнайтед" заплатить "Інтеру" 55 млн. євро за трансфер Онана.

Нагадаємо, що за "нерадзуррі" 27-річний воротар виступав із літа 2022 року. До італійського клубу він приєднався з "Аяксу".

У сезоні-2022/2023 Онана разом із "Інтером" дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, де міланська команда поступилася "Манчестер Сіті" (0:1).

Зазначимо, що однією із можливих замін камерунця в "Інтері" називається український голкіпер донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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