"Дніпро-1" підписав капітана "Олександрії"

Дніпряни оформили черговий трансфер.

"Дніпро-1" оформив трансфер капітана "Олександрії" Максима Третьякова, інформує ZN.ua.
© ФК Олександрія

Про це повідомила пресслужба олександрійського клубу у Instagram.

Сума трансферу 27-річного вінгера становила 400 тисяч євро. Деталі особистого контракту футболіста не уточнюються.

Третьяков грав за "Олександрію" із 2019 року. За цей час він провів 92 матчі та забив 25 голів в УПЛ, що є клубним рекордом. Також на рахунку новачка дніпрян виступи у Кубку України (5 матчів, 1 гол) та Лізі Європи (6 матчів).

Це вже третій новачок "Дніпра-1" за останні дні. Раніше з "Олександрії" перейшов 28-річний правий захисник Денис Мірошніченко, а у "Ворскли" було куплено лівого захисника Василя Кравця, який має досвід виступів в Іспанії.

За даними Transfermarkt, дніпряни заплатили за Мірошніченка 230 тисяч євро, а за Кравця – 800 тисяч євро.

"Дніпро-1" минулого сезону виграв срібні медалі чемпіонату України та виступить у кваліфікації Ліги чемпіонів. У другому раунді відбору команда Олександра Кучера зіграє з грецьким "Панатінаїкосом" 25 липня та 1 серпня.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Волкановськи нокаутував суперника і зберіг титул чемпіона UFCВолкановськи нокаутував суперника і зберіг титул чемпіона UFC
Україна завершила Європейські ігри-2023 у топ-3 медального залікуУкраїна завершила Європейські ігри-2023 у топ-3 медального заліку
УЄФА запросив росіянина на щорічну зустріч футбольних арбітрівУЄФА запросив росіянина на щорічну зустріч футбольних арбітрів
"Інтер" досяг принципової домовленості про перехід голкіпера "Шахтаря" – ЗМІ"Інтер" досяг принципової домовленості про перехід голкіпера "Шахтаря" – ЗМІ
Світоліна обіграла тенісистку з Білорусі і вийшла до чвертьфіналу ВімблдонуСвітоліна обіграла тенісистку з Білорусі і вийшла до чвертьфіналу Вімблдону
Блок рекламы


Похожие новости
Новачок УПЛ підписав футболіста з чемпіонату ФранціїНовачок УПЛ підписав футболіста з чемпіонату Франції
ПСЖ підписав чергового зіркового футболістаПСЖ підписав чергового зіркового футболіста
Український футбольний талант підписав новий довгостроковий контракт із клубом АПЛУкраїнський футбольний талант підписав новий довгостроковий контракт із клубом АПЛ
Український клуб підписав футболіста, який виступав в окупованому КримуУкраїнський клуб підписав футболіста, який виступав в окупованому Криму
Стала відома зарплата капітана збірної України з футболу в ОАЕСтала відома зарплата капітана збірної України з футболу в ОАЕ
"Шахтар" підписав футболіста молодіжної збірної Таджикистану"Шахтар" підписав футболіста молодіжної збірної Таджикистану
Лідер УПЛ підписав учасника чемпіонату світу-2022 в КатаріЛідер УПЛ підписав учасника чемпіонату світу-2022 в Катарі
Лідер "Динамо" Циганков підписав контракт із іспанським клубом – ЗМІЛідер "Динамо" Циганков підписав контракт із іспанським клубом – ЗМІ
Підконтрольний "Динамо" сайт злив виклик Павелка до прокуратури: документ підписав прокурор, викритий у зв'язках із СуркісомПідконтрольний "Динамо" сайт злив виклик Павелка до прокуратури: документ підписав прокурор, викритий у зв'язках із Суркісом
Футболіст збірної України підписав новий контракт із бельгійським клубомФутболіст збірної України підписав новий контракт із бельгійським клубом
Последние новости
Подгружаем последние новости