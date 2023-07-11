"Дніпро-1" підписав капітана "Олександрії"

Дніпряни оформили черговий трансфер.

"Дніпро-1" оформив трансфер капітана "Олександрії" Максима Третьякова, інформує ZN.ua .

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Про це повідомила пресслужба олександрійського клубу у Instagram.

Сума трансферу 27-річного вінгера становила 400 тисяч євро. Деталі особистого контракту футболіста не уточнюються.

Третьяков грав за "Олександрію" із 2019 року. За цей час він провів 92 матчі та забив 25 голів в УПЛ, що є клубним рекордом. Також на рахунку новачка дніпрян виступи у Кубку України (5 матчів, 1 гол) та Лізі Європи (6 матчів).

Це вже третій новачок "Дніпра-1" за останні дні. Раніше з "Олександрії" перейшов 28-річний правий захисник Денис Мірошніченко, а у "Ворскли" було куплено лівого захисника Василя Кравця, який має досвід виступів в Іспанії.

За даними Transfermarkt, дніпряни заплатили за Мірошніченка 230 тисяч євро, а за Кравця – 800 тисяч євро.

"Дніпро-1" минулого сезону виграв срібні медалі чемпіонату України та виступить у кваліфікації Ліги чемпіонів. У другому раунді відбору команда Олександра Кучера зіграє з грецьким "Панатінаїкосом" 25 липня та 1 серпня.