Український клуб підписав баскетболіста з НБА

Команда підсилилася топовим легіонером.

Український баскетбольний клуб "Прометей" підписав контракт із американським атакуючим захисником Девоном Рідом, інформує ZN.ua .

Американський баскетболіст за свою кар'єру встиг пограти за "Фінікс Санз", "Індіану Пейсерс", "Денвер Наггетс" та "Лос-Анджелес Лейкерс".

Найуспішніший сезон 28-річний американець провів у складі "Наггетс", зігравши у 48 поєдинках.

У лютому 2023 року Рід перейшов з "Денвера" до "Лос-Анджелеса Лейкерса", де взяв участь у 8 матчах. Загалом у найсильнішій лізі світу він провів 122 матчі.

"Прометей" є одним із грандів українського баскетболу. Клуб із Дніпропетровської області було засновано у 2018 році, а вже у сезоні 2020/2021 він завоював своє перше золото Суперліги.