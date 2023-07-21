Український клуб підписав баскетболіста з НБА

Команда підсилилася топовим легіонером.

Український баскетбольний клуб "Прометей" підписав контракт із американським атакуючим захисником Девоном Рідом, інформує ZN.ua.

Американський баскетболіст за свою кар'єру встиг пограти за "Фінікс Санз", "Індіану Пейсерс", "Денвер Наггетс" та "Лос-Анджелес Лейкерс".

Найуспішніший сезон 28-річний американець провів у складі "Наггетс", зігравши у 48 поєдинках.

У лютому 2023 року Рід перейшов з "Денвера" до "Лос-Анджелеса Лейкерса", де взяв участь у 8 матчах. Загалом у найсильнішій лізі світу він провів 122 матчі.

"Прометей" є одним із грандів українського баскетболу. Клуб із Дніпропетровської області було засновано у 2018 році, а вже у сезоні 2020/2021 він завоював своє перше золото Суперліги.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Прометей" прийняв рішення заявитись у Латвійсько-естонську лігу, яку український клуб і виграв минулого сезону.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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