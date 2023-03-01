"Динамо" підписало футболіста із Північної Македонії та повернуло венесуельця

Кияни оформили перехід.

Рамадані перебував на перегляді
© ФК Динамо

"Динамо" заявило на сезон 19-річного опорного півзахисника клубу із Північної Македонії "Шкендії" Решата Рамадані.

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, це підписання коштувало киянам 250 тисяч євро.

Рамадані є вихованцем "Шкендії", цього сезону македонець провів 21 матч, відзначившись одним асистом. На рахунку Решата є ігри у складі молодіжних збірних своєї країни.

Також стало відомо про те, що венесуельський нападник Ерік Рамірес повернувся до "Динамо". 24-річний футболіст з літа виступав на правах оренди за словацький "Слован", а в січні на правах оренди перейшов до іспанського "Спортінга" Хіхона.

Нагадаємо, цього сезону "Динамо" зазнало п'яти поразок у шести матчах групового етапу Ліги Європи, а також йде третім у турнірній таблиці УПЛ.

Перший поєдинок весняної частини чемпіонату України підопічні Луческу проведуть 4 березня проти "Інгульця".


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
"Манчестер Юнайтед" виграв перший трофей із 2017 року"Манчестер Юнайтед" виграв перший трофей із 2017 року
Брат Тайсона Ф'юрі виграв бій у боксера-відеооблогераБрат Тайсона Ф'юрі виграв бій у боксера-відеооблогера
Футболіст збірної України увійшов до команди тижня FIFA 23Футболіст збірної України увійшов до команди тижня FIFA 23
Фанати "Челсі" розкритикували Мудрика після хизування у спортзалі: "Підписали важкоатлета за 100 мільйонів"Фанати "Челсі" розкритикували Мудрика після хизування у спортзалі: "Підписали важкоатлета за 100 мільйонів"
Український футболіст "Арсеналу" Зінченко вийшов на матч АПЛ із капітанською пов'язкоюУкраїнський футболіст "Арсеналу" Зінченко вийшов на матч АПЛ із капітанською пов'язкою
Блок рекламы


Похожие новости
"Шахтар" підписав футболіста молодіжної збірної Таджикистану"Шахтар" підписав футболіста молодіжної збірної Таджикистану
У відомого українського футболіста стався інфаркт на тренуванні – ЗМІУ відомого українського футболіста стався інфаркт на тренуванні – ЗМІ
"Шахтар" включився у боротьбу за ганського футболіста – ЗМІ"Шахтар" включився у боротьбу за ганського футболіста – ЗМІ
"Шахтар" продасть нападника та підпише футболіста збірної України – ЗМІ"Шахтар" продасть нападника та підпише футболіста збірної України – ЗМІ
Ганського футболіста Атсу знайшли живим під завалами у ТуреччиніГанського футболіста Атсу знайшли живим під завалами у Туреччині
Молодого футболіста збірної Німеччини підозрюють у фальсифікації вікуМолодого футболіста збірної Німеччини підозрюють у фальсифікації віку
"Челсі" відмовився від трансферу зіркового футболіста "Шахтаря" Мудрика – ЗМІ"Челсі" відмовився від трансферу зіркового футболіста "Шахтаря" Мудрика – ЗМІ
У Франції заарештували футболіста за контрабанду 100 кг кокаїнуУ Франції заарештували футболіста за контрабанду 100 кг кокаїну
"Баварія" підписала футболіста з кардіостимулятором"Баварія" підписала футболіста з кардіостимулятором
"Челсі" оформив трансфер футболіста збірної Франції"Челсі" оформив трансфер футболіста збірної Франції
Последние новости
Подгружаем последние новости