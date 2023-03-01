"Динамо" підписало футболіста із Північної Македонії та повернуло венесуельця

"Динамо" заявило на сезон 19-річного опорного півзахисника клубу із Північної Македонії "Шкендії" Решата Рамадані.

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, це підписання коштувало киянам 250 тисяч євро.

Рамадані є вихованцем "Шкендії", цього сезону македонець провів 21 матч, відзначившись одним асистом. На рахунку Решата є ігри у складі молодіжних збірних своєї країни.

Також стало відомо про те, що венесуельський нападник Ерік Рамірес повернувся до "Динамо". 24-річний футболіст з літа виступав на правах оренди за словацький "Слован", а в січні на правах оренди перейшов до іспанського "Спортінга" Хіхона.

Нагадаємо, цього сезону "Динамо" зазнало п'яти поразок у шести матчах групового етапу Ліги Європи, а також йде третім у турнірній таблиці УПЛ.

Перший поєдинок весняної частини чемпіонату України підопічні Луческу проведуть 4 березня проти "Інгульця".