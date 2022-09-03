"Динамо" підписало футболіста збірної Ямайки

Склад киян поповнив Кахім Перріс.

Перріс перейшов до "Динамо" зі словенського клубу
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Київське "Динамо" оформило трансфер вінгера збірної Ямайки Кахіма Перріса зі словенського "Копера", про що повідомила прес-служба українського клубу.

22-річний футболіст підписав контракт на чотири роки із опцією продовження ще на один сезон.

Фінансові деталі угоди не уточнюються. При цьому прес-служба "Копера" зазначила, що це найприбутковіший трансфер в історії клубу.

Перріс у 2019-му році залишив чемпіонат Ямайки та переїхав до Словенії. Вінгер перейшов у "Копер" минулого року. Гравець провів за клуб 47 матчів та забив 13 голів у всіх турнірах. До "Копера" він також виступав за словенські "Домжале" та "Крку".

Також Кахім Перріс із 2017 року виступає за збірну Ямайки. Гравець провів шість матчів за національну команду.


Данило Слесь, ZN.ua





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