"Динамо" підписало футболіста збірної Ямайки
Склад киян поповнив Кахім Перріс.
Київське "Динамо" оформило трансфер вінгера збірної Ямайки Кахіма Перріса зі словенського "Копера", про що
22-річний футболіст підписав контракт на чотири роки із опцією продовження ще на один сезон.
Фінансові деталі угоди не уточнюються. При цьому прес-служба "Копера"
Перріс у 2019-му році залишив чемпіонат Ямайки та переїхав до Словенії. Вінгер перейшов у "Копер" минулого року. Гравець провів за клуб 47 матчів та забив 13 голів у всіх турнірах. До "Копера" він також виступав за словенські "Домжале" та "Крку".
Також Кахім Перріс із 2017 року виступає за збірну Ямайки. Гравець провів шість матчів за національну команду.