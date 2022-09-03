"Динамо" підписало футболіста збірної Ямайки

Київське "Динамо" оформило трансфер вінгера збірної Ямайки Кахіма Перріса зі словенського "Копера", про що повідомила прес-служба українського клубу.

22-річний футболіст підписав контракт на чотири роки із опцією продовження ще на один сезон.

Фінансові деталі угоди не уточнюються. При цьому прес-служба "Копера" зазначила , що це найприбутковіший трансфер в історії клубу.

Перріс у 2019-му році залишив чемпіонат Ямайки та переїхав до Словенії. Вінгер перейшов у "Копер" минулого року. Гравець провів за клуб 47 матчів та забив 13 голів у всіх турнірах. До "Копера" він також виступав за словенські "Домжале" та "Крку".

Також Кахім Перріс із 2017 року виступає за збірну Ямайки. Гравець провів шість матчів за національну команду.