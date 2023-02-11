"Шахтар" оголосив про підписання голкіпера "Ворскли"

Донеччани підсилили воротарську позицію.

Різник - футболіст "Шахтаря"
© ФК Шахтер

Голкіпер полтавської "Ворскли" Дмитро Різник став футболістом "Шахтаря", повідомляє прес-служба донеччан.

Контракт із українцем було підписано до 2028 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, полтавці мали намір виручити за голкіпера 3 мільйони євро.

24-річний Різник у поточному сезоні провів 17 матчів за "Ворсклу", пропустив 24 голи та 4 рази відіграв без пропущених м'ячів.

Нагадаємо, "Шахтар" закінчив першу половину сезону української Прем'єр-ліги на другому рядку. Також донеччани посіли третє місце у своїй групі Ліги чемпіонів і у лютому в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи зустрінуться з французьким "Ренном".


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
В Естонії допустили бойкот Олімпіади-2024 у разі допуску росіян та білорусівВ Естонії допустили бойкот Олімпіади-2024 у разі допуску росіян та білорусів
Мудрик забив розкішний гол на тренуванні "Челсі"Мудрик забив розкішний гол на тренуванні "Челсі"
Футболіст "Шахтаря" яскраво дебютував у матчі англійської Прем'єр-лігиФутболіст "Шахтаря" яскраво дебютував у матчі англійської Прем'єр-ліги
"Динамо" здобуло другу поспіль перемогу на зборі в Туреччині"Динамо" здобуло другу поспіль перемогу на зборі в Туреччині
Ярмоленко забив восьмий гол у чемпіонаті ОАЕЯрмоленко забив восьмий гол у чемпіонаті ОАЕ
Блок рекламы


Похожие новости
Відомі суперник і дата бою: Джошуа оголосив про повернення на ринг після двох поразок від УсикаВідомі суперник і дата бою: Джошуа оголосив про повернення на ринг після двох поразок від Усика
Колишній футболіст "Реала" Бейл оголосив про завершення кар'єриКолишній футболіст "Реала" Бейл оголосив про завершення кар'єри
Клуб УПЛ оголосив про призначення відомого тренераКлуб УПЛ оголосив про призначення відомого тренера
Біленюк оголосив про вихід зі складу НОК УкраїниБіленюк оголосив про вихід зі складу НОК України
Клуб УПЛ оголосив про відставку головного тренераКлуб УПЛ оголосив про відставку головного тренера
Легендарний футболіст "Барселони" оголосив про завершення кар'єриЛегендарний футболіст "Барселони" оголосив про завершення кар'єри
У Франції баскетболіста вигнали із збірної через підписання контракту з російським клубомУ Франції баскетболіста вигнали із збірної через підписання контракту з російським клубом
"Шахтар" оголосив нову ціну на свого зіркового гравця"Шахтар" оголосив нову ціну на свого зіркового гравця
Мессі оголосив про те, що ЧС-2022 у Катарі стане для нього останнім.Мессі оголосив про те, що ЧС-2022 у Катарі стане для нього останнім.
Зірковий аргентинський футболіст оголосив про завершення кар'єриЗірковий аргентинський футболіст оголосив про завершення кар'єри
Последние новости
Подгружаем последние новости