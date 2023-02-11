"Шахтар" оголосив про підписання голкіпера "Ворскли"

Голкіпер полтавської "Ворскли" Дмитро Різник став футболістом "Шахтаря", повідомляє прес-служба донеччан.

Контракт із українцем було підписано до 2028 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, полтавці мали намір виручити за голкіпера 3 мільйони євро.

24-річний Різник у поточному сезоні провів 17 матчів за "Ворсклу", пропустив 24 голи та 4 рази відіграв без пропущених м'ячів.

Нагадаємо, "Шахтар" закінчив першу половину сезону української Прем'єр-ліги на другому рядку. Також донеччани посіли третє місце у своїй групі Ліги чемпіонів і у лютому в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи зустрінуться з французьким "Ренном".