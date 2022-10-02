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2022-10-02
Зінченко допоміг "Арсеналу" виграти лондонське дербі та повторив досягнення Лужного в АПЛ
Український футболіст провів на полі півтора тайми.
Зінченка було замінено на 73-й хвилині© FC Arsenal
Футболіст збірної України Олександр Зінченко зіграв за лондонський "Арсенал" у дев'ятому турі англійської Прем'єр-ліги.
"Каноніри" зустрічалися з "Тоттенхемом" у лондонському дербі та здобули перемогу з рахунком 3:1.
Українець вийшов на поле у стартовому складі, після чого його замінили на 73-й хвилині.
Цей поєдинок став для Олександра Зінченка вже 81-м у чемпіонаті Англії. Раніше він виступав за "Манчестер Сіті". За кількістю поєдинків 25-річний футболіст зрівнявся з Олегом Лужним, який грав за "Арсенал" та "Вулвергемптон".
Після восьми поєдинків "Арсенал" очолює турнірну таблицю АПЛ, набравши 21 очко.
Данило Слесь, ZN.ua