Зінченко допоміг "Арсеналу" виграти лондонське дербі та повторив досягнення Лужного в АПЛ

Футболіст збірної України Олександр Зінченко зіграв за лондонський "Арсенал" у дев'ятому турі англійської Прем'єр-ліги.

"Каноніри" зустрічалися з "Тоттенхемом" у лондонському дербі та здобули перемогу з рахунком 3:1.

Українець вийшов на поле у стартовому складі, після чого його замінили на 73-й хвилині.

Цей поєдинок став для Олександра Зінченка вже 81-м у чемпіонаті Англії. Раніше він виступав за "Манчестер Сіті". За кількістю поєдинків 25-річний футболіст зрівнявся з Олегом Лужним, який грав за "Арсенал" та "Вулвергемптон".

Після восьми поєдинків "Арсенал" очолює турнірну таблицю АПЛ, набравши 21 очко.