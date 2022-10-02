Зінченко допоміг "Арсеналу" виграти лондонське дербі та повторив досягнення Лужного в АПЛ

Український футболіст провів на полі півтора тайми.

Зінченко допоміг
Зінченка було замінено на 73-й хвилині
© FC Arsenal

Футболіст збірної України Олександр Зінченко зіграв за лондонський "Арсенал" у дев'ятому турі англійської Прем'єр-ліги.

"Каноніри" зустрічалися з "Тоттенхемом" у лондонському дербі та здобули перемогу з рахунком 3:1.

Українець вийшов на поле у стартовому складі, після чого його замінили на 73-й хвилині.

Цей поєдинок став для Олександра Зінченка вже 81-м у чемпіонаті Англії. Раніше він виступав за "Манчестер Сіті". За кількістю поєдинків 25-річний футболіст зрівнявся з Олегом Лужним, який грав за "Арсенал" та "Вулвергемптон".

Після восьми поєдинків "Арсенал" очолює турнірну таблицю АПЛ, набравши 21 очко.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Міжнародна боксерська асоціація закликала МОК зняти санкції з Росії та БілорусіМіжнародна боксерська асоціація закликала МОК зняти санкції з Росії та Білорусі
129 людей загинуло після футбольного матчу в Індонезії129 людей загинуло після футбольного матчу в Індонезії
Доля мого контракту вирішиться після матчу з Шотландією – ПетраковДоля мого контракту вирішиться після матчу з Шотландією – Петраков
Ребров передав уже п'ятий автомобіль на допомогу ЗСУРебров передав уже п'ятий автомобіль на допомогу ЗСУ
Стало відомо, де може відбутися матч "Шахтар" – "Динамо" в УПЛСтало відомо, де може відбутися матч "Шахтар" – "Динамо" в УПЛ
Блок рекламы


Похожие новости
"Дев'ять голів на двох": "Ман Сіті" розгромив МЮ у манчестерському дербі в АПЛ"Дев'ять голів на двох": "Ман Сіті" розгромив МЮ у манчестерському дербі в АПЛ
Українець Зінченко потрапив до топ-10 дорогих лівих захисників світуУкраїнець Зінченко потрапив до топ-10 дорогих лівих захисників світу
Зінченко став найдорожчим футболістом УкраїниЗінченко став найдорожчим футболістом України
Мессі відзначився двома унікальними досягненнями у Лізі чемпіонівМессі відзначився двома унікальними досягненнями у Лізі чемпіонів
Українець Зінченко встановив унікальний рекорд за відсотком перемог у чемпіонаті АнгліїУкраїнець Зінченко встановив унікальний рекорд за відсотком перемог у чемпіонаті Англії
Українець Зінченко відзначився гольовою передачею у дебютному матчі за "Арсенал" в АПЛУкраїнець Зінченко відзначився гольовою передачею у дебютному матчі за "Арсенал" в АПЛ
Українець Зінченко емоційно попрощався з "Манчестер Сіті"Українець Зінченко емоційно попрощався з "Манчестер Сіті"
Зінченко дебютував за "Арсенал" у товариському матчі з "Челсі"Зінченко дебютував за "Арсенал" у товариському матчі з "Челсі"
Зінченко дав перший коментар після трансферу до "Арсеналу"Зінченко дав перший коментар після трансферу до "Арсеналу"
Зінченко приєднався до "Арсенала" на зборах у СШАЗінченко приєднався до "Арсенала" на зборах у США
Последние новости
Подгружаем последние новости