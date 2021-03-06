Украина повела в матчевой встрече Кубка Дэвиса против Израиля

В рамках Первой Всемирной группы Кубка Девиса стартовал матч сборных Украины и Израиля.

Первыми на корт Marina Tennis Club в селе Погребы Киевской области вышли Даниэль Цукерман (АТР 799) и первая ракетка Украины Илья Марченко.

Игра для украинца сложилась непросто. Первый сет Илья проиграл "в одни ворота" - 1:6.

Во втором также уступал 0:3, но сумел собраться и выиграл до конца встречи 12 геймов из 14.

Итоговая победа Марченко - 1:6, 6:3, 6:2.

Матч продолжался около двух часов.

Вторая встреча состоится также сегодня. На корт выйдут Сергей Стаховский и Эдан Лешем.

Завтра матч продолжится парной встречей Калиниченко/Молчанов - Эрлих/Олиель. Затем должны встретиться лидеры команд Марченко - Лешем, а завершится матч поединком Стаховский - Цукерман.