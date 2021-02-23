"Реал" уличили в мошенничестве на €200 млн при продаже имиджевых прав

В "Королевском клубе" были осведомлены о том, что сделку могут квалифицировать как незаконную.

Руководство "Реала" подозревается в юридическом мошенничестве, сообщает Football Leaks.

Мадридский клуб в 2016 году заключил финансовый контракт с североамериканским фондом Providence на получение €200 млн в обмен на использование имиджевых прав клуба в интернете сроком на 4 года.

Предполагалось, что средства пойдут на реконструкцию домашней арены мадридцев "Сантьяго Бернабеу".

При этом "Реал" намерен получить средства через две дочерние компании фонда, расположенные на Каймановых островах.

Эти компании были основаны в начале 2017 года и имели капитал в размере €20 тыс. Таким образом мадридский клуб мог попробовать уйти от уплаты налогов в Испании .

Вместе с тем, руководству клуба было известно, что подобное соглашение через оффшоры будет квалифицироваться налоговыми органами как мошенничество.

Providence Equity Partners LLC - американская инвестиционная компания, со штаб-квартирой в городе Провиденс (штат Род-Айленд, США), занимается частными капиталовложениями в области медиа, коммуникаций, образования и информационных технологий.