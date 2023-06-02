"Неправильно висловилися": у ПСЖ спростували інформацію про відхід Мессі

Парижани зробили заяву.

У ПСЖ спростували інформацію про звільнення аргентинського футболіста Ліонеля Мессі, інформує ZN.ua .

Мессі може залишитися в ПСЖ © PSG

Сьогодні, 1 червня, ЗМІ навели слова головного тренера команди Крістофа Галтьє про те, що аргентинський форвард Ліонель Мессі залишить клуб після цього сезону, а матч проти "Клермона" стане для аргентинця останнім у футболці парижан.

Однак зараз у керівництві паризького клубу заявили про те, що він обмовився, маючи на увазі інше:

"Крістоф Галтьє висловився не зовсім правильно. Хочемо запевнити, що він мав на увазі те, що матч із "Клермоном" стане останнім для Мессі та ПСЖ у нинішньому сезоні", - сказано у зверненні ПСЖ.

Нагадаємо, цього сезону в активі Мессі 21 гол і 20 асистів у 40 матчах. При цьому нещодавно футболіста тимчасово усунули від тренувань із парижанами через неузгоджену поїздку до Саудівської Аравії. Угода 35-річного Мессі з парижанами спливає 30 червня.