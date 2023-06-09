Йовічевіч підтвердив свій відхід з "Шахтаря" – ЗМІ

Офіційної інформації наразі немає.

Наставник "Шахтаря" Ігор Йовічевіч підтвердив, що більше не є тренером донецького клубу, повідомляє germanijak.hr , інформує ZN.ua .

Наразі наставник знаходиться у Хорватії © ФК Шахтер

Фахівець зараз перебуває у Загребі та повідомив це у короткому коментарі хорватському виданню.

Інше хорватське видання Sportske novosti зранку також повідомило, що Йовічевіч більше не тренує "гірників". Донецький клуб поки що офіційної інформації з цього приводу не повідомляє.

Днями у ЗМІ повідомлялося, що рішення припинити співпрацю з тренерським штабом Ігора Йовічевіча ухвалив особисто президент "Шахтаря" Рінат Ахметов.

49-річний Йовічевіч очолив "Шахтар" влітку минулого року, коли пішов з "Дніпра-1". Під його керівництвом "гірники" виграли чемпіонат України, а також вийшли до плей-офф Ліги Європи з групи Ліги чемпіонів та дійшли до 1/8 фіналу турніру.