Йовічевіч підтвердив свій відхід з "Шахтаря" – ЗМІ

Офіційної інформації наразі немає.

Наставник "Шахтаря" Ігор Йовічевіч підтвердив, що більше не є тренером донецького клубу, повідомляє germanijak.hr, інформує ZN.ua.

Йовічевіч підтвердив свій відхід з
Наразі наставник знаходиться у Хорватії
© ФК Шахтер

Фахівець зараз перебуває у Загребі та повідомив це у короткому коментарі хорватському виданню.

Інше хорватське видання Sportske novosti зранку також повідомило, що Йовічевіч більше не тренує "гірників". Донецький клуб поки що офіційної інформації з цього приводу не повідомляє.

Днями у ЗМІ повідомлялося, що рішення припинити співпрацю з тренерським штабом Ігора Йовічевіча ухвалив особисто президент "Шахтаря" Рінат Ахметов.

49-річний Йовічевіч очолив "Шахтар" влітку минулого року, коли пішов з "Дніпра-1". Під його керівництвом "гірники" виграли чемпіонат України, а також вийшли до плей-офф Ліги Європи з групи Ліги чемпіонів та дійшли до 1/8 фіналу турніру.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
"Реал" погодив трансфер футболіста збірної Англії"Реал" погодив трансфер футболіста збірної Англії
Світоліна у вольовому стилі обіграла росіянку і вийшла до 1/8 фіналу Ролан ГарросСвітоліна у вольовому стилі обіграла росіянку і вийшла до 1/8 фіналу Ролан Гаррос
У ПСЖ офіційно повідомили про відхід МессіУ ПСЖ офіційно повідомили про відхід Мессі
"Я б його вбив": Усик розповів про можливу зустріч із Путіним"Я б його вбив": Усик розповів про можливу зустріч із Путіним
Ліонель Мессі перейшов до американського клубуЛіонель Мессі перейшов до американського клубу
Блок рекламы


Похожие новости
У "Шахтарі" вирішили звільнити головного тренера Йовічевіча – ЗМІУ "Шахтарі" вирішили звільнити головного тренера Йовічевіча – ЗМІ
У ПСЖ офіційно повідомили про відхід МессіУ ПСЖ офіційно повідомили про відхід Мессі
"Неправильно висловилися": у ПСЖ спростували інформацію про відхід Мессі"Неправильно висловилися": у ПСЖ спростували інформацію про відхід Мессі
У ПСЖ офіційно оголосили про відхід МессіУ ПСЖ офіційно оголосили про відхід Мессі
Український чемпіон Берінчик відмовився від бою із 46-річним боксером, залишивши свій пояс вакантнимУкраїнський чемпіон Берінчик відмовився від бою із 46-річним боксером, залишивши свій пояс вакантним
"Чекаю на рішення клубу": Мессі вперше прокоментував свій конфлікт з ПСЖ"Чекаю на рішення клубу": Мессі вперше прокоментував свій конфлікт з ПСЖ
"Не були на своєму рівні": Йовічевіч дав оцінку нічийному результату матчу з "Динамо""Не були на своєму рівні": Йовічевіч дав оцінку нічийному результату матчу з "Динамо"
"Ми живі і підемо в пекло Роттердама": Йовічевіч поділився враженнями від нічийного матчу з "Феєнордом""Ми живі і підемо в пекло Роттердама": Йовічевіч поділився враженнями від нічийного матчу з "Феєнордом"
Йовічевіч прокоментував перемогу "Шахтаря" над "Ренном" у Лізі ЄвропиЙовічевіч прокоментував перемогу "Шахтаря" над "Ренном" у Лізі Європи
Легендарний литовський баскетбольний клуб виставив свій кубок на аукціон для допомоги УкраїніЛегендарний литовський баскетбольний клуб виставив свій кубок на аукціон для допомоги Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости