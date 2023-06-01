У ПСЖ офіційно оголосили про відхід Мессі
Аргентинець залишає Париж.
Головний тренер французького ПСЖ Крістоф Галтьє заявив про те, що аргентинський форвард Ліонель Мессі залишить клуб після цього сезону, інформує
"Мені випала честь керувати найкращим гравцем в історії футболу. Матч із "Клермоном" 3 червня стане для Мессі останнім на "Парк де Пренс". Смію сподіватися, що його зустрінуть якнайкраще", – сказав Галтьє.
Нагадаємо, цього сезону в активі Мессі 21 гол і 20 асистів у 40 матчах. При цьому нещодавно футболіста тимчасово усунули від тренувань із парижанами через неузгоджену поїздку до Саудівської Аравії. Угода 35-річного Мессі з парижанами спливає 30 червня.
Аргентинець перейшов до ПСЖ із "Барселони" у 2021-му році, оскільки фінансові труднощі не дозволили каталонцям продовжити контракт зі своїм капітаном.