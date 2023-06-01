У ПСЖ офіційно оголосили про відхід Мессі

Аргентинець залишає Париж.

Головний тренер французького ПСЖ Крістоф Галтьє заявив про те, що аргентинський форвард Ліонель Мессі залишить клуб після цього сезону, інформує ZN.ua.

У ПСЖ офіційно оголосили про відхід Мессі
Мессі провів у ПСЖ два сезони
© PSG

"Мені випала честь керувати найкращим гравцем в історії футболу. Матч із "Клермоном" 3 червня стане для Мессі останнім на "Парк де Пренс". Смію сподіватися, що його зустрінуть якнайкраще", – сказав Галтьє.

Нагадаємо, цього сезону в активі Мессі 21 гол і 20 асистів у 40 матчах. При цьому нещодавно футболіста тимчасово усунули від тренувань із парижанами через неузгоджену поїздку до Саудівської Аравії. Угода 35-річного Мессі з парижанами спливає 30 червня.

Аргентинець перейшов до ПСЖ із "Барселони" у 2021-му році, оскільки фінансові труднощі не дозволили каталонцям продовжити контракт зі своїм капітаном.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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